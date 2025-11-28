ホワイトハウス近くの銃撃事件　容疑者は4000キロ以上移動　待ち伏せして犯行

アメリカの首都・ワシントンにあるホワイトハウス近くで州兵が銃撃された事件で、逮捕されたアフガニスタン国籍の容疑者は4000km以上離れた自宅のある西部ワシントン州から車で移動し、犯行に及んでいたことがわかりました。

この事件は26日、首都ワシントンのホワイトハウス近くの路上でパトロール中の州兵2人が銃撃されたもので、ウェストバージニア州から派遣された20歳と24歳の州兵2人はいずれも重体となっています。

その後の捜査当局の調べで、逮捕されたアフガニスタン国籍のラフマヌラ・ラカンワル容疑者（29）は、首都ワシントンから4000km以上離れた西部ワシントン州の自宅から車で移動し、待ち伏せして犯行に及んでいたことがわかりました。

ラカンワル容疑者は、アフガニスタン戦争中にアメリカのCIA（中央情報局）が支援する部隊で活動し、アメリカ軍の撤退に伴い2021年にアメリカに入国したということで、犯行の動機はまだわかっていません。

捜査当局はテロ事件として捜査を進めるとともに、近くラカンワル容疑者を殺人未遂など3つの罪で起訴する見通しです。