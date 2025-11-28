上田綺世が先制弾も…旗手怜央は逆転1G1A!前田大然もアシスト!日本人4人先発のEL対決はセルティックに軍配
[11.27 ELリーグフェーズ第5節 フェイエノールト 1-3 セルティック]
UEFAヨーロッパリーグ(EL)は27日、リーグフェーズ第5節を行い、セルティック(スコットランド)がフェイエノールト(オランダ)を3-1で破った。前半11分、フェイエノールトはFW上田綺世が先制点を奪ったが、セルティックはMF旗手怜央の1ゴール1アシストで前半のうちに逆転。後半にFW前田大然のアシストでさらに1点を重ね、今季のELで2勝目を収めた。
日本人4選手が先発した注目対決は前半11分、まずはフェイエノールトが先制した。渡辺からの縦パスを受けたMFルシアーノ・バレンテが中盤を持ち上がり、鋭い浮き球のスルーパスを送ると、これにFWセム・スタインが右に流れながら反応。ボックス内まで侵入して折り返しのパスを渡し、最後は上田がワンタッチで押し込んだ。エールディビジで今季最多の13ゴールを挙げている上田だが、ELではこれが初ゴールとなった。
ところがセルティックは前半30分、右サイドに開いたMFルーク・マッコーワンの浮き球スルーパスに旗手が反応し、右ポケットを取ると、ゴール前を見ずにふわりとしたクロスを配球。これが中央の前田には合わなかったが、ファーサイドに走り込んだMFヤン・ヒョンジュンが合わせ、1-1の同点となった。
フェイエノールトは前半34分、MFアニス・ハジ・ムーサのスルーパスに上田が抜け出し、キックフェイントからシュートを狙うが、これはGKカスパー・シュマイケルに阻まれる。一方のセルティックは同43分、前田のハイプレッシャーがGKティモン・ベレンロイターのミスを誘うと、拾ったボールを旗手が無人のゴールに蹴り込み、セルティックが逆転した。
後半はフェイエノールトが主導権を握り、DF渡辺剛のヘディングシュートなどでチャンスを作るも、セルティックの集中した守備を破れない。すると後半37分、セルティックは右サイドを攻め上がったDFコルビー・ドノバンがグラウンダーのクロスを送り、前田がゴール前から折り返すと、最後はMFベンジャミン・ニグレンが叩き込んで3-1とした。
その後は再びフェイエノールトがゴールに近いたが、後半アディショナルタイム2分に上田のヘディングシュートが右ポストに弾かれるなど、得点はできず。勝利したセルティックは今大会の戦績を2勝1分け2敗の勝敗五分とした一方、フェイエノールトは大事なホームゲームと落とし、1分け4敗となった。
