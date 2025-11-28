佐野海舟が途中出場したマインツ、完封負けでECL初黒星…開幕からの連勝は3で止まる
[11.27 ECL第4節 ウニベルシタテア・クラヨーバ 1-0 マインツ]
UEFAカンファレンスリーグ(ECL)のリーグフェーズ第4節が27日に開催され、3位マインツ(ドイツ)は敵地で20位ウニベルシタテア・クラヨーバ(ルーマニア)に0-1で敗れた。MF佐野海舟とMF川崎颯太はベンチスタート。佐野が後半28分に途中出場した一方、川崎は出番なしとなった。
前半24分にGKロビン・ツェントナーが負傷交代するアクシデントに見舞われたマインツ。緊急投入されたGKラッセ・リースとともにスコアレスで折り返すが、後半22分に失点を喫した。
DFカスペル・ポトゥルスキがMFアレグザンドゥル・チカルダウに対するファウルでPKを献上。これをFWアサド・アルハムラウィに決められた。
佐野が登場した後の後半43分には、右サイドのFKからMFナディエム・アミリのクロスをポトゥルスキが頭で押し込む。しかし、VARを経てオフサイドと判定され、同点弾は認められない。
マインツはそのまま0-1でタイムアップを迎え、今大会初黒星。開幕からの連勝は3で止まった。次節は12月11日に行われ、アウェーでレフ・ポズナン(ポーランド)と対戦する。
