「ベストアーティスト2025」全出演アーティストのタイムテーブルを発表！【11/29(土)5時間生放送】
11月29日（土）第一部 ひる3時55分〜4時55分（※関東ほかで放送）・第二部 よる7時〜10時54分 日本テレビ系で放送の「ベストアーティスト2025」。
総勢41組のアーティストが登場する今年のテーマは「音楽の旅〜Music journey〜」。全出演アーティストのタイムテーブルを発表！
＜タイムテーブル＞
※各時間ごとアーティスト名五十音順に掲載（メドレー・企画を除く）
※放送時間は変更の可能性があります
▼第一部
※関東ほかで放送
【3時55分〜4時55分】
●アイナ・ジ・エンド ●aoen ●Kep1er ●Da-iCE ●BALLISTIK BOYZ ●マルシィ ●ME:I ●M!LK
アイドル大集合！特別企画
●＝LOVE ●超ときめき♡宣伝部 ●日向坂46
▼第二部
【7時台】
●INI ●&TEAM ●木村カエラ ●SUPER EIGHT ●SUPER BEAVER ●乃木坂46 ●back number
◎オープニングアクトパフォーマンス
●郄橋海人（King & Prince） ●市川團十郎 ●RIEHATA ほか
◎25回記念特別企画 ベストアーティスト25回記念SPメドレー
●きゃりーぱみゅぱみゅ ●ORANGE RANGE ●大塚 愛
【8時台】
●家入レオ ●m-flo ●Creepy Nuts ●NiziU ●Perfume ●ポルノグラフィティ ●Mrs. GREEN APPLE
◎ゲスト登場
主題歌披露を見届けるために豪華キャスト陣がスタジオに集結！
日本テレビ系土曜ドラマ『良いこと悪いこと』より 間宮祥太朗 新木優子
日本テレビ系水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』より 桜田ひより 佐野勇斗
◎King & Prince×カリフォルニア ディズニーランド・リゾート
●King & Prince
◎25回記念特別企画！8組揃い踏み名曲シャッフルメドレー
●SUPER EIGHT ●Hey! Say! JUMP ●timelesz ●King & Prince ●SixTONES ●Snow Man ●Travis Japan ●Aぇ! group
◆今日11月28日（金）よる7時に各グループの歌唱曲を発表！
【9時台】
●Ado ●timelesz ●Travis Japan ●HANA ●Hey! Say! JUMP ●Mrs. GREEN APPLE
◎6周年6曲スペシャルメドレー
●SixTONES
【10時台】
●Aぇ! group ●Omoinotake ●Creepy Nuts ●Superfly ●Snow Man ●back number ●Perfume ●福山雅治
◎ゲスト登場
主題歌披露を見届けるために豪華キャスト陣がスタジオに集結！
12月19日（金）公開予定 映画『新解釈・幕末伝』より ムロツヨシ 佐藤二朗
◎ベストフレンド企画
●KARA×NiziU
＜INI 西洸人・後藤威尊が電波ジャック！＞
今日11月28日（金）の「ZIP!」「DayDay.」「ヒルナンデス！」では、INIの西洸人と後藤威尊が「ベストアーティスト2025」のPRのために電波ジャック！お見逃しなく！
＜出演アーティスト一覧＞
INI、アイナ・ジ・エンド、aoen、Ado、家入レオ、＝LOVE、Aぇ! group、m-flo、&TEAM、大塚 愛、Omoinotake、ORANGE RANGE、KARA、木村カエラ、きゃりーぱみゅぱみゅ、King & Prince、Creepy Nuts、Kep1er、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER、 Superfly、SixTONES、Snow Man、Da-iCE、timelesz、超ときめき♡宣伝部、Travis Japan、NiziU、乃木坂46、back number、HANA、Perfume、BALLISTIK BOYZ、日向坂46、福山雅治、Hey! Say! JUMP、ポルノグラフィティ、マルシィ、ME:I、Mrs. GREEN APPLE、M!LK
（※五十音順）
■オープニングアクトパフォーマンス
郄橋海人（King & Prince）
市川團十郎
RIEHATA
＜日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」概要＞
■放送日：
2025年11月29日（土）
第一部 ひる3時55分〜4時55分 ※関東ほかで放送
第二部 よる7時〜10時54分
■出演者
総合司会：櫻井翔
司会：羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈（日本テレビアナウンサー）
