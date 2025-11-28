◇栄光のバックホーム 感動の製作秘話（3）

脳腫瘍のため2023年7月に28歳で亡くなった元阪神タイガース横田慎太郎さんの生涯を描いた映画「栄光のバックホーム」が、28日に公開される。横田さんの兄貴分として入団直後から親交が深かった元阪神の北條史也内野手（31）を、俳優の前田拳太郎（26）が演じた。

中学時代に空手の全国大会で優勝した経験もある前田だが、野球は未経験。「まさか僕がプロ野球選手を演じる日が来るとは思っていなかった」と、オファーを受けた際の驚きを口にした。

経験の差を埋めるため、撮影が休みの日にもグラウンドを訪れ、横田さん役の松谷鷹也（31）とともに野球の練習を重ねた。「一緒にキャッチボールをしたり、ティーバッティングをしたり。バットを振り込んで、手の皮がズルズルにむけた時には“ここまで練習しました”と鷹也さんに自慢げに見せに行きました」と笑顔。「撮影が終わって1年以上たちますが、今も一緒にご飯に行っています」と撮影や野球の練習を通し、松谷とは横田さんと北條選手のような関係を築いた。

映画の後半、北條選手が闘病中の横田さんに涙ながらに語りかける場面は最も感動を呼ぶシーンの一つ。「実話だからこそのリアリティーが必要で、演じるのは難しかった」と振り返るが「それまでに築いた鷹也さんとの関係性があったからこそ、2人だけの空気感をつくれたと思います」と自信。現実と同様に絆を深めた2人の姿が、映画をより感動的なものにしている。