27年ぶりに大みそかのNHK紅白歌合戦の出場が決まったロックバンド「TUBE」。本紙の単独インタビューに、ボーカルの前田亘輝（60）は「紅白に夏を連れてくる！」と宣言。今月26日に東京国際フォーラムで行われたデビュー40周年記念の全国ツアー東京公演には“恩師”がサプライズ登場した。（高原 俊太）

40周年のお祝いとも言える吉報だが、4人は喜ぶ心をいたずらに隠す。前田は「夏バンドだから紅白を狙ってなかった」、ドラムスの松本玲二（59）も「年末の予定を入れてた」と冗談を飛ばす。それでも「ファンの皆さんが喜んでくれている」と前田。吉報は活動を支えてくれるファンやスタッフへのプレゼントになった。

紅白は冬の真っ最中なだけに夏男たちはどんなステージを見せるか――。7月に出演した同局の音楽番組「うたコン」では代表曲メドレーを出演歌手と一緒に踊りながら披露した。前田はその様子を思い出し「出演者の方に協力いただけるなら」と謙遜しつつも「見てくれる人が“今年はどんな夏だったかな”と思い出すステージにしたい。紅白に夏を連れていきたい」と気勢を上げる。ベースの角野秀行（60）は「冬より夏に寄り添ったほうが俺たちらしいね」と言うだけに、ファンが期待する初出場時のような白のTシャツにジーンズの姿もあるかもしれない。

現在は4年ぶりの全国ツアー中。各地のチケットは軒並み完売で、久々に巡る場所も多くファンとの交流を全力で楽しんでいる。ギターの春畑道哉（59）は「場所によっては立ち見まで出るぐらいで本当にありがたい」と感謝。ツアーは来年5月末まで続き、40周年イヤーは年が明けても継続。前田は「紅白は来年に向けた良い滑り出しと、たくさん活動してきた今年の良い歌い納めになるようにしたい」と気持ちを高めている。

≪織田哲郎“サプライズ出演”に大歓声≫来年まで続く4年ぶりの全国ツアーは2部構成で、還暦を迎えた現在からデビュー当時の20代へと時代を巻き戻していく。今年発売の応援ソング「同じ空の下で」からデビュー曲「ベストセラー・サマー」までえりすぐりの20曲で、歩んできた足跡を振り返った。

アンコールでは前田が「この曲に出合わなかったらいまの自分たちはいない」と語り、代表曲「シーズン・イン・ザ・サン」を披露。歌唱直前には、客席で鑑賞していた同曲の作曲を担当した織田哲郎（67）を発見しステージに呼び込むサプライズ。全く準備できていない織田を巻き込んだコラボステージに、ファンは大きな拍手と大歓声で盛り上げた。歌い終えてメンバーと熱い抱擁を交わした織田は「末永くTUBEをよろしく！」とファンに呼びかけた。

最後に「みんなが聴いてくれるから、足を運んでくれるからツアーができて新しい音楽も作ることができています」と熱い思いを伝えた前田。4人で、「ありがとうー！」とマイクを通さずに生声で感謝を伝えた。

≪会場でアニバーサリー新聞販売≫来年5月末まで行われる全国ツアーの各会場では、TUBEとスポニチがコラボした公式アニバーサリー新聞が販売中。デビュー日の6月1日に米ハワイで行われた特別公演に参加した都内在住の平野茂樹さん（56）は同ライブで撮影された記念写真の特大ポスターを眺め、「一生の宝物です！」と絶賛。ツアー東京公演には茂樹さんの影響でファンになった娘の樹里さん（19）と参加し、「TUBEは僕の青春です」と笑顔を見せた。