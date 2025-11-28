米俳優ジョニー・デップ（62）が27日、自身のアート展「A Bunch of Stuff―TOKYO」の会見を会場となる東京・ニュウマン高輪で開き、予定から77分“遅刻”する大物ぶりを見せつけた。

約8年半ぶりとなる来日。まずは開始時間直前に司会者が30分遅れる旨をアナウンス。しかし、その時間になっても一向に始まる気配はなく、取材陣の間からは「またか」という空気が流れた。

デップには来日会見をドタキャンした“前科”がある。15年、主演映画「チャーリー・モルデカイ 華麗なる名画の秘密」で開始から1時間たっても現れず、配給会社が体調不良を理由に中止を発表し謝罪。その際は、滞在を延ばして翌8日に仕切り直し。デップは「直前にチュパカブラという怪獣に襲われたんだ」などとジョーク交じりに理由を説明していた。そんな経緯から、この日もカメラマンが続々とデップのネームプレートが置かれたテーブルを撮影し、「主なき会見」に備える光景も。77分たってようやく姿を見せたが、主催者側からも遅れた理由の説明や謝罪などはなかった。

アート展は、尊敬するアーティストの肖像画、自身のアトリエの再現や愛用のギターなどを展示。昨年の米ニューヨークに続く開催で、デップは「日本は何百年もの間一貫して美しいアートを輩出、発信してきたので関心を持ってもらえると思う」と、28日からの開催に期待を寄せた。

今後も12月2日に監督作「モディリアーニ！」のジャパンプレミア、6日に東京コミコンでの握手・撮影会が控える。デップの自由奔放さに関係者は心穏やかではないかもしれないが、退場の際、会場に向けて手を合わせて謝罪のようなしぐさを見せたことが、せめてもの救いになるかもしれない。