¡ÚACL2¡ÛGÂçºåMFÌ¾ÏÂÅÄ²æ¶õ¤¬¥×¥í½é¥´¡¼¥ë¡ª5È¯°µ¾¡¤Ç5ÀïÁ´¾¡1°ÌÆÍÇË
¡¡¡þACL2Âè5Àá¡¡GÂçºå5¡½0¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡Ê2025Ç¯11·î27Æü¡¡²¢³Ñ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡GÂçºå¤Ï¹âÂ´¿·¿Í¤ÎMFÌ¾ÏÂÅÄ¤¬¥×¥í½é¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£¡ÖÆÀÅÀ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÂ¤¤¤Ê¤¯¿¶¤êÈ´¤±¤¿¡×¡£4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¸åÈ¾30Ê¬¡¢»°±º¤Î¥Ñ¥¹¤ò¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¼õ¤±¤ë¤ÈÁê¼êDF¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¥´¡¼¥ë±¦¾å¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°³«ËëCÂçºåÀï¤ÇÀèÈ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥×¥í¤Î¶¯ÅÙ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬·ã¸º¡£5·î¤Î¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¡¦ÈØÅÄÀï°ÊÍè¤Î½Ð¾ì¤Ç¡ÖÌð°õ¤¬³°¤Ë¸þ¤¤¤¿¤È¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÀèÇÚ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ë¸ÀÍÕ¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£5ÀïÁ´¾¡¤Ç1°ÌÆÍÇË³ÎÄê¡£º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¥Ý¥ä¥È¥¹´ÆÆÄ¤Î²ÖÆ»¤ò¾þ¤ë¤Ù¤¯º£µ¨¸ø¼°Àï»Ä¤ê3ÀïÁ´¾¡¤òÁÀ¤¦¡£