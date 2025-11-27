エンフォルドと陶芸家スズキヨウコがコラボ　陶器コレクションを展開

植田みずきが手掛ける「エンフォルド（ENFÖLD）」が、陶芸家のスズキヨウコが制作したホリデーシーズン限定の陶器コレクションとコラボレーションアパレルを12月3日に発売する。エンフォルド丸の内店や東京ミッドタウン店、伊勢丹新宿店、阪急うめだ店などの取り扱い店舗および公式オンラインストアで取り扱う。なお、販売期間は12月31日23時59分まで。

今回のコラボは、ホリデーシーズンにふさわしい「特別感」とスズキヨウコの作品に宿る「静かで気品ある美しさ」をエンフォルドのアイテムに取り入れたいという思いから実現。エンフォルドの今季のテーマである「dinner」を元に、テーブルに並ぶ器や静かな食卓の佇まいから着想し、「陶器を着る」という表現をファッションとして成立させることを目指したという。

陶器コレクションは、今回のために全50点を1点ずつ制作。カップとソーサーのセット、マグカップ、ゴブレットの3種類を用意する。

アパレルアイテムは、ホワイトとブルーを基調に「静謐で高貴な佇まい」をイメージした陶器作品を落とし込んだデザインをプリント。シャツ（5万7200円）とスカート（10万1200円）の2型を揃える。