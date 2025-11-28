フジテレビは28日、“結成16年以上”の漫才師たちによる漫才賞レースの第4回大会「THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026」を開催すると発表した。12月1日からエントリー受付を開始し、来年5月に「グランプリファイナル」を全国ネット・ゴールデンタイムで生放送する。

実力や才能はあっても賞レースに出られないため、ブレークのきっかけが見出せない…そんな漫才師たちに“セカンドチャンス”をつかんでほしいという願いを込めて、フジテレビが2023年に立ち上げた「THE SECOND〜漫才トーナメント〜」。第1回優勝のギャロップ、準優勝のマシンガンズ、第2回優勝のガクテンソク、準優勝のザ・パンチ、第3回優勝のツートライブ、準優勝の囲碁将棋ら多くのベテランが大会の活躍を機に大きな注目を集めた。

第4回大会も過去3回と同様の流れを予定しており、まず東京、大阪で行われる「選考会」で上位32組まで絞り込まれ、その後「ノックアウトステージ32→16」「ノックアウトステージ16→8」で1対1の“タイマン”形式で漫才バトルを展開。勝ち残った8組のファイナリストが最終決戦「グランプリファイナル」に進出する。

第1回から司会を務める東野幸治は「僕の周りにいる中堅芸人のみなさんは、日頃から『THE SECOND』のことが気になってるみたいで、“来年はもうやらないんですか？”とか、“結局あるんですよね？”とか、会うたびに聞いてくるんですよ」と芸人たちの様子を明かす。第4回開催決定を受けて「僕は、本当に何も知らなかったから、ずっと“知らん！”と言い続けていて。正直ちょっとしんどかったんですよね。だから“スッキリした”というのが、率直な気持ちです。これでやっと質問攻めに遭わずに、心静かに暮らせます（笑）」とユーモアたっぷりに感想を語った。

前回大会ではグランプリファイナル準決勝で対決した金属バットと囲碁将棋が印象に残っているという。そしてグランプリファイナルに出場した大ベテランのザ・ぼんちに「ものすごいエネルギーを感じた」そうで、「おさむ師匠やまさと師匠と同世代の芸人さんたちが、前回のザ・ぼんちの漫才に触発されて、“俺たちも一丁やってみるか”って、来年の大会に出てきてくれたりしたら、われわれとしてはうれしい限りなんですけどね」と大御所たちの挑戦も期待した。

そして「もう一度、本気で漫才に向き合いたいと思っている芸人さんには、ぜひ挑戦していただきたいですし、過去に出たことがあるけど、結果に今ひとつ納得が行ってない（笑）、そういう芸人さんにもぜひ出ていただいて、リベンジしてほしいです」と結成16年目以上の漫才師たちへエール。「優勝すれば、生活がめちゃめちゃ激変する…とは行かないまでも、明るい日常がやってくることはお約束します（笑）」とメッセージを送った。