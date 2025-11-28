「結成１６年以上」の漫才師たちが激突する漫才賞レースの第４回大会「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント〜２０２６」が開催されることが決まった。来年５月、フジテレビ系全国ネットでゴールデンタイムに生放送される。

出場資格が「エントリー時点で結成１６年以上」であること。実力や才能はあっても、賞レースに出られないため、ブレイクのきっかけが見出せない…そんな漫才師たちに“セカンドチャンス”をつかんでほしいと２３年に始まった“いぶし銀の漫才師”たちによる漫才賞レース。

第４回大会も、これまで同様に東京・大阪の２会場で行われる「選考会」で、上位３２組まで絞り込まれ、その３２組が「ノックアウトステージ３２→１６」、「ノックアウトステージ１６→８」に出場し、１対１の“タイマン”形式で漫才バトルを展開。勝ち残った８組のファイナリストが、運命の最終決戦「グランプリファイナル」に進出し、４代目王者の座を懸けて、熱き戦いを繰り広げる。「グランプリファイナル」に向け、１２月１日からエントリーの受付が始まる。

過去の大会では、名勝負がいくつも生まれており、２３年の第１回大会で優勝したギャロップ、準優勝のマシンガンズ、２４年の第２回大会優勝のガクテンソク、準優勝のザ・パンチら、多くのベテラン漫才師が、「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ」での活躍を機に、世間の注目を集めた。

そして、過去２大会を上回る盛り上がりを見せたのが、２５年の第３回大会。史上最多の１４０組の漫才師がエントリーし、１〜２月に実施した「選考会」は、過去最多となる観客動員数１９４２人を記録。「３２→１６」では囲碁将棋が大会史上最高得点となる２９７点を獲得し、ファンを驚かせた。

こうした熱戦の数々を経て、「グランプリファイナル」では、マシンガンズ、モンスターエンジン、金属バット、吉田たち、ザ・ぼんち、囲碁将棋、はりけ〜んず、ツートライブのファイナリスト８組が激突。結成２２年目の囲碁将棋と、結成１８年目のツートライブが決勝戦にコマを進め、白熱の戦いの末、ツートライブが勝負を制し、悲願だった「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ」３代目王者の栄冠を手にした。

グランプリファイナル司会の東野幸治は「もう一度、本気で漫才に向き合いたいと思っている芸人さんには、ぜひ挑戦していただきたいですし、過去に出たことがあるけど、結果に今ひとつ納得がいってない（笑）、そういう芸人さんにもぜひ出ていただいて、リベンジしてほしいです。グランプリファイナルでは生放送中にネタを３本やらなきゃいけないとか、かなり大変な賞レースではあるんですが、見事優勝すれば、生活がめちゃめちゃ激変する…とは行かないまでも、明るい日常がやってくることはお約束します（笑）」とエールを送った。