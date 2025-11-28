¡Ú¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡Û¡Ê8¡Ë¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó´°àú¥ê¥Ï¡ªºÇ¶¯¾ÚÌÀ¤ØÏÈ¤âÄÉ¤¤É÷¡¡¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¥ë»Õ¡Ö¾õÂÖ¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¡×
¡¡¡ÖÂè45²ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡×¡Ê30Æü¡¢¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÏÈ½ç¤¬27Æü¡¢³ÎÄê¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î²¤½£Ç¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤¬Åìµþ¼Ç¥³¡¼¥¹¤ÇÌÚÍËÄÉ¤¤¡£Âç¤¤¯Àè¹Ô¤¹¤ëÂÓÆ±ÇÏ¤òÌÜÉ¸¤ËÍºÂç¤ÊµÓ¤µ¤Ð¤¤Çº¹¤òµÍ¤á¡¢ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£ÏÈÈÖ¤â¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¥ë»Õ¤¬Ë¾¤à¡Ö1·åÇÏÈÖ¡×¤Î8ÈÖ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£05Ç¯¥¢¥ë¥«¥»¥Ã¥È°ÊÍè¤È¤Ê¤ë20Ç¯¤Ö¤ê³°¹ñÇÏV¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥í¥ó¥¸¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¥Û¡¼¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¡ÈÀ¤³¦ºÇ¶¯ÇÏ¡É¤¬¥Ù¡¼¥ë¤òÃ¦¤¤¤À¡£¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤¬Åìµþ¼Ç¥³¡¼¥¹¤ÇºÇ½ªÄÉ¤¤¡£¸þÀµÌÌ¤Ç¤Ï15ÇÏ¿È¶á¤¯Àè¹Ô¤¹¤ëÂÓÆ±ÇÏ¥ë¥Î¥Þ¥É¤òÌÜÉ¸¤Ë½¾½ç¤ËÀÞ¤ê¹ç¤Ã¤Æ4³Ñ¤Ø¡£Ä¾ÀþÈ¾¤Ð¤Ç¥¹¥Æ¥Ã¥¤òÈ´¤¯¡£¥®¥¢¤¬¥°¥ó¤È¾å¤¬¤ë¡£ÀÅ¼ä¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÄý²»¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¡¢ÍºÂç¤Ê²ÄÆ°°è¤ÎµÓ¤¬¤¦¤Ê¤ë¡£6F81ÉÃ8¡Á1F12ÉÃ2¡ÊÇÏ¤Ê¤ê¡Ë¡£¥´¡¼¥ë¤Ç¤ÏÎ½ÇÏ¤ÎÈ¾ÇÏ¿È¸å¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1³Ñ²á¤®¤Ë¤ÏÈ´¤µî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¥ë»Õ¤Ï¡Ö¾¯¤·µÓ¤ò¿¤Ð¤¹ÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì°Ê¾å¤ÎËþÂ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡Ä¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤°¤é¤¤¡ÊÆüËÜ¤Ø¤Î¡ËÍ¢Á÷¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤·¡¢ÇÏÂÎ½Å¤â°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¾õÂÖ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ÌÜ²¼¡¢G1¡¦3Ï¢¾¡Ãæ¡£Á°Áö¤Î±Ñ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óS¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¥¹¥È¥Û¡¼¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Î¥ª¥ó¥Ö¥º¥Þ¥ó¤ò´°Éõ¤·¤¿¡£Æ±»Õ¤Ï¡ÖÇÏ¼«¿È¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÆùÂÎ¤â¥á¥ó¥¿¥ë¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢°ìÅÙ²ÃÂ®¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¡£Á´¤Æ¤¬¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡ª¤è¤¯¤¾¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡×¤ÈºÇÂçµé¤Î»¿¼¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÈ¤Ï8ÈÖ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¥ë»Õ¤Ï¡Ö10ÈÖ¤è¤ê¤âÆâÂ¦¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍýÁÛÅª¤ÊÏÈ½ç¤À¡£6·î¥µ¥ó¥¯¥ë¡¼Âç¾Þ¤¬¥²¡¼¥È5ÈÖ¡Ê5Æ¬Î©¤Æ¡Ë¡¢7·î¥¥ó¥°¥¸¥ç¡¼¥¸6À¤¡õ¥¯¥¤¡¼¥ó¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹S¤¬Æ±4ÈÖ¡Ê5Æ¬Î©¤Æ¡Ë¡¢Á°Áö¡¦±Ñ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óS¤¬Æ±7ÈÖ¡Ê11Æ¬Î©¤Æ¡Ë¤ÈÁ´¤Æ¡Ö1·å¥²¡¼¥ÈÈÖ¡×¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³°¹ñÇÏ¤ÎÍ¥¾¡¤Ï05Ç¯¥¢¥ë¥«¥»¥Ã¥È¤òºÇ¸å¤ËÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤¬Æñ¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ê¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤«¤é¡Ë¥ì¡¼¥¹¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ÏÄ¹¤¤¤·¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤ÇÇÏ¤Ë¤Ï¤Ä¤é¤¤ÌÌ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÄ©¤á¤ì¤Ð¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£Ç¯À¤³¦¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¿¡Èµ´µÓ¡É¤Ë20Ç¯¤Ö¤ê³°¹ñÇÏV¤ÎÌ´¤òÂ÷¤·¤¿¡£
¡¡¡Ô¹á¹ÁC¤Ï¸«Á÷¤ê¡Õ¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤Ï´û¤ËÅÐÏ¿¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¹á¹Á¥«¥Ã¥×¡Ê12·î14Æü¡¢¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¡Ë¤Î½ÐÁö¸«Á÷¤ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¥ë»Õ¤Ï¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¤È°ì½ï¤ËÁö¤é¤»¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£¥¸¥ã¥Ñ¥óC¸å¤Î´Ö³Ö¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ã»²á¤®¤Þ¤¹¡£»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£½µËö¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤ËÁ´ÎÏÅêµå¤È¤Ê¤ë¡£