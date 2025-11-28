「第５４回三井ゴールデン・グラブ賞」の表彰式が２７日、都内で開催された。楽天の辰己涼介外野手（２８）が、ド派手衣装を封印しても劇場を開演。テーマは「奇跡」という中、クリムゾンレッドの楽天カラーを使ったシックな装いで笑わせた。

「辰己が普通で来るっていうのは奇跡に近いことなので」。５年連続５度目のゴールデングラブ賞の表彰式だ。昨年は顔や髪まで金一色に染めた特殊メークで登場しただけに、周囲の期待は別の意味で裏切られる形に。表彰式後にネタ切れを問われると、「来年以降、とんでもないことは用意してあるので。緩急として」とにおわせた。

今後の野望もある。「ピッチャーは挑戦したい」といい、「ピッチャーと外野で（ゴールデングラブ賞が）取れたら三刀流になるのかな。打つ、投げる、守る。夢の一つではありますよね」と真剣な表情で未来を見た。

今季は２軍調整など苦しい時間も過ごしたが、守備でチームを救ってきた自負はある。「優勝してまたこの場に帰ってこられるように頑張りたい」。国内ＦＡ権を行使しており、来季の去就は未定。どんな決断をしても、自らの居場所は守って見せる。