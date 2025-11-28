【怒り】「20分も遅刻してるのに」保育園がボスママにだけ忖度？→ルール破りの実態にモヤモヤ！【ママリ】
ルール無視でも許される保育園のボスママにモヤモヤ
ボスママってどこにもいますか😂
保育園思いっきり20分も遅刻してんのに
持ち前のおばちゃん気質と明るい性格で許されてんの
めちゃくちゃ腹立ちます💢
保育園て忖度あるし
人によって言われる言われないの差が激しくて
真面目にやってるとバカバカしくて逆にやってらんない
うちは時間も守るし余計なこと言わないし
通達ちゃんと読んで注意喚起も絶対見逃さないのに
ボスママはルールも守らないお迎え時間も過ぎて当たり前
通達読まないしやりたい放題
ボスママの腐った本性私しか知らないから
保護者の中心にいると思い込んでるボスママに
園はとことん甘い…言うのめんどくさいのか？
うちは残業あってもすぐ連絡してんのに
めちゃ金持ちそうなお家の人や
明らかなクレーマーや
強そうなお母さんには
なんも言わないしニコニコ挨拶しちゃって
お母さんすごーい！！と褒めちゃって
我らぱんぴーの保護者はとっても冷めてます💢
保育園も上に立つ人次第で変わるよな
投稿者さんの子どもが通う保育園では、登園・降園時の時間など細かいルールが決められているとのこと。ルールを守れていないと先生たちから注意をされるようなのですが、ボスママは決められたお迎え時間を過ぎたり保育園からの注意喚起が守れていなくても先生たちから何も言われていないそうです。
投稿者さんを含めてルールを守っているママたちが「またあの人だけ優遇してる」と、保育園側の態度に冷めた反応をしてしまう気持ちもわかります。
保育園のボスママにさまざまな声が
この投稿にママリでは、「めっちゃわかる」との意見が寄せられていました。
ほんとそれです💢
何年も預けてる親！分かる！！
まともな人はまともだけど
駐車場でエンジンふかせたままドカンと何十分も居座ったり親友連れてお迎え行ったりダメと言われたタイプの服着せたり
くそーっ💢てなります😂
他の保育園でも、園にクレームをよく言う人や兄弟姉妹を預けている人は優遇されていることがあるようです。上記にあげたママたちすべてがそうとは限りませんが、どこの園にもそういった人がいるのかもしれませんね。
また、コメントの中には「まじめにルールを守っている人はちょっとしたことで注意される」との声もありました。
めーっちゃわかります🤣笑
何人も何年も子供を預けてる親、うるさい親には優しいしヘラヘラ何でも許しますよね😇
真面目にルール守ってるこっちがちょっとした事で注意されたりするし⚠️
ルールを守っていない人がいるのに、自分だけがちょっとしたことで注意されるのは嫌な気持ちになりますよね。保育園の対応に不満を感じてしまうのも無理はありません。ボスママの行動があまりにも目立つようであれば、保育園へあの人は注意しないのかと意見を言ってみるのもよいかもしれません。
どこの保育園にもボスママはいるものです。理不尽さを感じることもありますが、真面目にがんばっているママたちには胸を張ってほしいと思います。
公園でよく会う次男のお友達…さすがにパパに連絡先を聞くのは変？
次男のお友達のお父様のライン聞くことについて。
次男の保育園で一番仲良しのお友達と土日よく近くの公園で会います。（近くがその公園しかない。）
私が、長男、次男を連れていて、あちらは次男のお友達ｋ君を連れています。保育園の送り迎えもお父様はお会いしますがお母様は多分時間が早くてお会いしたことなく、休日は赤ちゃん（k君の妹）を家で見ているようです。
しょっちゅう会うのと、次男とkくんがとても仲良いのと、長男がそのお父様のお仕事が電車の運転士さんのため、電車大好きな長男にとっては憧れの人です。
どうせ会うなら、時間決めて遊ばせれたらとも思います。また主人がいるときに家族ぐるみでも思います。
前に忘れ物したりした時やモノ壊してしまった時なんか、保育園経由でやり取りしているのですが、ライン聞くのは変ですよね？
主人がいれば、主人と連絡先交換してくれればと思うのですが、主人が土日出勤があり、お父さん同士が会うこともないし、私がお父様経由でお母様のラインを聞くのも変だし。。
どう思いますか？？
土日は子どもを連れて公園に行く投稿者さん。次男が同じ園に通っている仲よしなkくんと休日に公園で会う機会が多く、一緒に遊んでいるとのこと。kくんを見かけるときはパパと一緒で、ママとは面識が無いようです。
連絡先を知っていたらスムーズだと思う反面、パパに連絡先を聞くのはさすがにいかがなものかと考えているようです。
「やめておくべき」ママリに寄せられた声
こちらの投稿者さんの意見に関して、ママリには「やめておいた方が良い、聞くべきではない」との声が数多く届きました。
寄せられた声の一部をご紹介します。
確かに連絡先交換できれば楽ですが、私ならしないです💦
相手の奥様はいい気がしないかもしれないので🥲
かと言って奥様の連絡先聞いても奥様も なんで？てなるだろうし、聞かないですね💧
やめた方が良いと思います💦
奥さんとお会いしたことがないのなら尚更…
お子さんにとって憧れの人であっても、しょっちゅう会ったとしても、休日に相手のお父さんと約束をして遊ばせるのも、家族ぐるみで…も、ママさんの一方的な気持ちでしかないかなと。。
たまたま公園で会うから遊んでいるだけで、お相手は時間合わせてとか家族ぐるみでとか思ってないかもしれないですし…
kくんママと会ったことが無いのであれば、余計にパパの連絡先を聞くのはやめておくべきとの声が届きました。投稿者さんの気持ちはそうであっても、kくんパパの気持ちは何も分からないもの。また、kくんママの気持ちを考えると、子ども同士仲が良いとはいえ、会ったことのないママから自分の夫が連絡先を聞かれたと知ったら複雑な思いをされるかもしれません。
次に、同じような流れで子どもの友達のパパから連絡を聞かれた経験のある方の声をご紹介します。
やめたほうがいい気がします💦
私は同じような理由でパパさんから聞かれて教えちゃいましたが、奥さんに言ってなかったようですんごい気まずくなりました😅
奥さんと知り合いでもそうなるので、おすすめはしないです💦
投稿者さんと同じような話で、子どもの友達のパパの方から連絡先を聞かれたとの声が届きました。教えたところ、とても気まずい思いをしたとのこと。
この方の場合、友達ママとも面識があったようですが、友達パパが自分の連絡先を聞くことを話していなかったことで、変な空気になってしまったようです。ママと面識が無いと、尚更おかしな雰囲気になってしまうことも有り得ますよね。
思わぬトラブルに繋げないためにも
連絡先を知っていることで楽なことも多々ありますが、パパに連絡先を聞くこととママに連絡先を聞くことでは話が違いますよね。投稿者さんの夫も仲良くなりたいとの意図があったようで、これから夫とkくんパパが合う機会があれば、そのときに考えることになったようです。
友達のパパであっても男性、ママであっても女性であり、思わぬトラブルに繋げないためには、相手がどう思うかを考えて行動することが大切なことなのかもしれません。
ママ友についイライラ…
@ママリ
何でもかんでも聞いてくるママ友がウザいです😣
◯◯駅から◯◯（某ショッピングモール）って歩いて5分で着くの？
とかわざわざLINEで聞いてくることじゃなくない？って思ってしまいました。しかも私と行くわけじゃないし笑
◯◯どこで買ったの？とか、◯◯って場所は混んでる？とか聞かれすぎてイライラしてしまいます。私の心狭いですよね笑笑
自分に全く関係のないことをいろいろと聞いてくるママ友についイライラしてしまうという投稿者さん。よほど投稿者さんが聞きやすいのか、それとも聞けば教えてくれるはずだという絶大な信頼があるのかはわかりませんが、投稿者さんの立場からすると勘弁してほしいと思って当然だと思います。LINEを見る時間、返信を考える時間などママ友のLINEが投稿者さんの時間を奪っていることを自覚してもらいたいですよね。
何でも聞いてくるママ友にさまざまな声が
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
いや、大体店の名前で検索したらアクセスで何分とか出てきますからね🤣私だったら今あなたがLINE打ってる携帯という機器の方が優秀で賢いから検索したらすぐ分かると思うよって言いたくなりますw言わないですけどねw
それは嫌ですね💦
調べた方が早いのに！
調べた方が早いというのは本当にその通りですよね。「スマホがあるのだからLINEで聞く前に検索したら？」とつい言いたくなってしまいますよね。ママ友が今後も変わることがなさそうであれば「このサイト良かったよ！口コミ参考になるよ！」とサイトを教え、投稿者さんの意見は言わないでおくというのも１つかもしれません。あとは質問への返事の頻度を遅くしたり、質問には「ネットで調べてみた？」と逆に質問してみてはどうでしょうか。どこかのタイミングでママ友が気付いてくれることを願わずにはいられないですね。
