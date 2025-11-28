巨人の１１選手が２７日、都内の球団事務所で契約更改に臨んだ。捕手陣では小林誠司（３６）、甲斐拓也（３３）、大城卓三（３２）、山瀬慎之助（２４）の４選手がそれぞれサインし、来季に向けて意気込みを示した。１１月の強化試合で侍ジャパンにも選出された岸田行倫捕手（２９）を筆頭に、レギュラーを巡って火花を散らす“捕手戦国時代”の到来だ。

気持ちを切り替え、山瀬が一気の突き上げを狙う。２度目の契約更改に臨み、３２０万円増の１０００万円（金額は推定）でサイン。勝負の来季に「開幕スタメンを取る気持ちで、遠慮せずやりたい」と意気込んだ。

６年目の今季は課題の打撃で成長を示し、２軍で打率３割２厘をマーク。９月下旬に初昇格し、１０月１日の中日戦（東京Ｄ）でプロ初打点も挙げたが、出場はその１試合にとどまった。出場機会を求め球団との話し合いを進める中で、一度は契約更改交渉を保留した。「『今すぐに試合に出たい』という話をさせていただいた。僕は一人のプレーヤーとして実力をつけるしかない。その中で（他球団から）話があれば勝負できると思っている」とさまざまな可能性を模索するため、行動に移した。

今オフの自主トレも甲斐に弟子入りする予定。「プレーヤーとしても人間としても尊敬している。全然まだまだですけど、今すぐ勝つ気持ち」と師匠超えを誓った。

◆巨人の捕手事情 今季はソフトバンクからＦＡ移籍した甲斐が開幕から主に先発出場。途中から岸田が定着し、クリーンアップも打ってチーム最多の６９試合で先発マスクをかぶった。小林は田中将の登板試合で存在感を示した。大城は秋季キャンプで捕手に専念。２軍で打率３割２厘と攻守で成長をアピールした山瀬も含め来季のレギュラー争いは大激戦が予想される。