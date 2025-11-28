米プロゴルフツアー（ＰＧＡツアー）は２７日（日本時間２８日）、米メジャー２勝のファジー・ゼラー氏が死去したと発表した。７４歳だった。

米報道によるとこの日、この日、ＰＧＡツアーにゼラー氏の家族により知らせがあったという。死因は明らかにされていない。

ＰＧＡツアーは公式インスタグラムでゼラー氏の写真とともに「ファジー・ゼラー氏の逝去を深く悲しんでおります。ファジーは真の独創者であり、その才能とカリスマ性はゴルフ界に不滅の足跡を残しました。卓越した競技力とユーモアのセンスを兼ね備え、ファンや選手仲間から広く愛されました。私たちは彼の偉大な功績を称え、ご遺族に心よりお悔やみ申し上げます」と同ツアーのコミッショナー、ジェイ・モナハン氏の追悼の言葉を添えた。

本名フランク・アーバン・ゼラー・ジュニア氏は１９７３年にプロ入り。７９年に３人によるプレーオフを制し、初挑戦でマスターズを制した。８４年全米オープンで優勝し、メジャー２勝を含むツアー１０勝。ジョーク好きで親しみやすく人気が高かったが、９７年のマスターズで当時２１歳、黒人として初優勝を果たしたタイガー・ウッズに関して「来年はチャンピオンズディナーでフライドチキンやカラードグリーンを注文しないように言ってくれ」と黒人差別とも受け取れるコメントを口にし、批判を浴びた。後にゼラー氏は謝罪し、ウッズはこれを受け入れた。