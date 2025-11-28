µð¿Í¡¦Âç¾ëÂî»°¡¡Íèµ¨´¬¤ÊÖ¤·¤Ø¡Ö»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤Î£±£±Áª¼ê¤¬£²£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¤ËÎ×¤ó¤À¡£Êá¼ê¿Ø¤Ç¤Ï¾®ÎÓÀ¿»Ê¡Ê£³£¶¡Ë¡¢¹ÃÈåÂóÌé¡Ê£³£³¡Ë¡¢Âç¾ëÂî»°¡Ê£³£²¡Ë¡¢»³À¥¿µÇ·½õ¡Ê£²£´¡Ë¤Î£´Áª¼ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥µ¥¤¥ó¤·¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡££±£±·î¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò½ä¤Ã¤Æ²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹¡ÈÊá¼êÀï¹ñ»þÂå¡É¤ÎÅþÍè¤À¡£
¡¡¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡½¡£Âç¾ë¤¬´¬¤ÊÖ¤·¤Ø¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò¼¨¤·¤¿¡£Ê£¿ôÇ¯·ÀÌóÃæ¤ÎÍèµ¨¤Ø¸½¾õ°Ý»ý¤Î£±²¯£¶£°£°£°Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç¥µ¥¤¥ó¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¤¢¤Þ¤ê¹×¸¥¤Ç¤¤º¡¢¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤£±Ç¯¡£Íèµ¨¤Ï»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡£¸Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¼«¸ÊºÇ¾¯¤Î£µ£¶»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£±³ä£¸Ê¬£·ÎÒ¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£°ÂÇÅÀ¡£Êá¼ê¤Ç¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï£³»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¿ô»úÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ç¸«¤ë¤È¡¢ÂÇ¤ÄÊý¤¬Á´Á³¥À¥á¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£ÂåÂÇµ¯ÍÑ¤âÂ¿¤¯¡ÖÅÓÃæ¤«¤é¤¤¤¯Æñ¤·¤µ¤ò¤è¤êÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²þ¤á¤Æ½àÈ÷¤ÏÂçÀÚ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄ¹Ìî¤äºäËÜ¤«¤é¤â³Ø¤ó¤À¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï°ìÎÝ¤Ç¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ËÜ¿¦¤ÎÊá¼êÁè¤¤¤ÏÍèµ¨¤â¤·Îõ¤ÊÍÍÁê¤òÄè¤¹¤ë¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¤³¦¤ÏËèÇ¯¤¬¾¡Éé¡£¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤âËèÇ¯¾¡Éé¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¡£ÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¡¢¾¡¤Æ¤ëÊá¼ê¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¥×¥í£¹Ç¯ÌÜ¤ØÊâ¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡¢¡µð¿Í¤ÎÊá¼ê»ö¾ð¡¡º£µ¨¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é£Æ£Á°ÜÀÒ¤·¤¿¹ÃÈå¤¬³«Ëë¤«¤é¼ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£ÅÓÃæ¤«¤é´ßÅÄ¤¬ÄêÃå¤·¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤âÂÇ¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î£¶£¹»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¡£¾®ÎÓ¤ÏÅÄÃæ¾¤ÎÅÐÈÄ»î¹ç¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£Âç¾ë¤Ï½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÇÊá¼ê¤ËÀìÇ°¡££²·³¤ÇÂÇÎ¨£³³ä£²ÎÒ¤È¹¶¼é¤ÇÀ®Ä¹¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿»³À¥¤â´Þ¤áÍèµ¨¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤ÏÂç·ãÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£