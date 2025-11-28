阪神からドラフト1位指名された立石正広内野手（22＝創価大）が27日、地元・山口県防府市役所を表敬訪問した。母校・高川学園では合同の記者会見に臨み、決意新た。同県では巨人戦のテレビ放映が多いことから、県民に勇姿を届けるためにも3月27日の巨人との開幕戦（東京ドーム）で活躍することを誓った。生え抜きのドラフト1位野手5人が先発すれば球団史上初。夢のオーダーを実現させる。

地元のプチフィーバーを目の当たりにし、立石は思わず顔をほころばせた。防府市役所に表敬訪問へ向かう道中では、車内から自身のドラフト1位指名を祝う横断幕がいくつも目に入る。Jリーグに進む同級生3人と臨んだ高川学園での記者会見では、在校生から校歌斉唱をプレゼント。今回の帰省を通して、改めて期待の大きさを実感した。

「山口に帰ってきて良かった。まだ何もしていないけど、（阪神に）入ったというだけで、これだけいろんな人が応援してくれるのはうれしい」

そんな地元の方々の応援に応えるべく、照準を定めたのが3月27日の巨人との開幕戦だった。山口県内では巨人戦がテレビ中継されることが多く、他ならぬ立石自身もその放送を見て育った。当時はG党として過ごしただけに、敵地で迎える開幕戦の対戦相手は願ってもないマッチアップ。スタメンを勝ち獲り、活躍を届けることができれば、希望の星になり得るのだ。

「開幕戦に出るということは、その時点でのベストなメンバーに選ばれるということ。そうなれるように頑張りたい」

23年からの過去3シーズンはドラフト1位の野手4人が開幕スタメンに名を連ねた。近本（18年）、森下（22年）、佐藤輝（20年）、大山（16年）という豪華ラインアップ。立石が加われば5人となり、球団史上最多記録を更新する。「ドラ1クインテット」での船出となれば、他球団にとって脅威以外の何ものでもないだろう。

「阪神はクリーンアップの方々など、選手に分厚さ、力強さがある。そういう選手たちに近づけるようになりたい」

記者会見を終えると、ティー打撃などの個人練習を行った。中、高の6年間で汗を流したグラウンド。原点を見つめ直す中で、黙々とプロ入りへの準備を進めた。

「そこ（開幕戦）で勢いに乗って1年間、ケガなく出続けることが理想です」

描く青写真は開幕からのスタートダッシュ。右打ちのスラッガーが、夢の最強打線のアクセントとなる。（松本 航亮）

≪目標はOB高木豊氏≫ 立石は高川学園訪問に際し、同校の前身である多々良学園OBで、大洋などで活躍した高木豊氏（野球評論家）を目標に掲げた。「OBと言えば高木豊さんの名前が思い浮かぶ。自分も高川学園と言えば、立石と言われるようになりたい」。創価大の公式戦後に交流し、エールをもらったこともある。「自分もできる限り長く野球をやりたい」。14年のキャリアを積んだ同氏のような長寿選手を目指していく。

○…阪神のシーズン開幕戦先発にドラフト1位入団の野手が複数出場するのは4人が最多。23〜25年の近本、大山、佐藤輝、森下。来季開幕戦でドラフト1位が5人出場すると球団最多となるがどうか。