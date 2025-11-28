元外資系航空会社のキャビンアテンダント（CA）のお笑い芸人・CRAZY COCO（39）が27日深夜に放送されたテレビ朝日系「私が愛した地獄」（深夜2・36）に出演。レギュラーを務めていたラジオを降板した理由を告白した。

今回は前回に引き続き恒例企画「本音はベッドの上で」の“女子会バージョン”が放送された。COCO、タレント・でか美ちゃん、チャンネル登録者数178万人超のユーチューバーコンビ「パパラピーズ」のタナカガの3人が出演した。

VTRでは結婚、妊娠、子育てなど、それぞれが悩みを吐露。その中で独身のCOCOは今年の6月に卵子凍結したことを明かし「今も子供欲しいし結婚願望もあるけど、相手がいないから、年齢的にも先にしておこうと思ってした」と説明した。

2年前に、ある番組で「卵子凍結」について取り上げた企画に出演したことがキッカケで卵子凍結する決意をしたが「その時、月火水木とラジオで夜10時から12時までラジオの生放送やってて。家帰って2時、寝るのが3時。次の日は普通に仕事が昼前からあるってなったら…この仕事してたら卵子凍結できへんやん」と病院に行く時間も体調的にも無理があった。

さらに「産婦人科に行った時に“子宮の中にちょっとした筋腫がある”って言われてて。どんどん仕事していくうちに毎年2ミリずつくらい“デカくなってるやん”っていうのもあったから…」と大きな不安を同時に抱えていた。

筋腫については「特に悪いものではなかった」と大事には至らなかったが「いろいろ考えて。自分の人生やし、レギュラーの仕事はありがたいけど、自分の婦人科系の病気のこともあるし、ちゃんと子供も欲しいってういことで、レギュラーの仕事を辞めた」と、2023年から続けていたJFN「SCHOOL OF LOCK!」の降板するに至ったことを明かした。

そして「4月末に産婦人科行って、6月12日に採卵し終わった」と告白した。これにVTRを見守っていたスタジオのMC・ぺえは「COCOちゃんと同じ深夜のラジオを私もやってたんだけど、そうだったんだって初めて知った。かなりの覚悟でいろんなことを考えた決断だったんだ」と驚きを隠せなかった。