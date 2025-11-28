阪神が来季の先発候補として、メジャー通算20試合登板した“三振を取れるサウスポー”イーストン・ルーカス投手（29＝前ブルージェイズ）と大筋合意したことが27日、分かった。

1メートル93の長身から投げ下ろす150キロ台の直球が投球の5割を占める本格派。チェンジアップとのコンビネーションを軸として、スライダーとカットボールを織り交ぜる。MLB通算42回2/3を投げて40三振を奪い、イニング数に迫る奪三振数を挙げている。

今季は初めてのメジャー先発を含む5試合でスターターを務めるなど、3勝3敗の成績を収めた。マイナーでも今年13試合に先発して長いイニングに不安はない。球団関係者は「左投げの投手が補強ポイント」と語り、現地時間25日に自由契約になったルーカスの獲得は発表目前の段階とみられる。遊撃候補のデバニーに続く「連覇補強第2弾」となる。

圧倒的力でリーグ制覇をした今季、先発ローテーション左腕は、大竹、高橋、伊藤将、伊原などが務めた。高橋をのぞけば技巧派タイプが目立つ陣容で、球威があるルーカスは、パワータイプの投手を好む藤川監督のニーズにマッチする。去就が不透明な今季6勝のデュプランティエは日本のボールが肌に合い課題の制球力を改善した。同じように制球に難があるルーカスも変わり身が期待される。

オリオールズ時代の23年は、現DeNAで元阪神の藤浪とトレードでアスレチックスへ移った。虎とも奇遇な縁がある剛腕が勝利の使者になりそうだ。

◇イーストン・ルーカス 1996年9月23日生まれ。米カリフォルニア州出身の29歳。19年のドラフト14巡目でマーリンズに入団。その後、オリオールズに移籍し、23年に藤浪（現DeNA）とのトレードでアスレチックスに入団。メジャーでは3球団で通算20試合（先発は5試合）に出場して4勝3敗、防御率8・02。1メートル93、82キロ。左投げ左打ち。