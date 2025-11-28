nainen人気の温活3点セットが再入荷♡Mochaカラーも登場

体温を1℃上げるニットランジェリーブランド「nainen(ナイネン)」の人気温活3点セットが再入荷♡今回は定番カラーSoy milk、Dark grayに加え、人気の新色Mochaもラインナップ。ハーフトップブラ・ハーフフレアパンツ・Vネックカーディガンが揃う特別セットは、冬を迎える前の温活ライフをサポートする必須アイテムです。

nainen温活3点セットの魅力

今回再入荷したnainenの温活3点セットは、ハーフトップブラ（5,830円‐税込）、ハーフフレアパンツ（6,050円‐税込）、Vネックカーディガン（7,920円‐税込）の3点。

ハーフトップブラはパッド付きでそのまま着用可能、フレアパンツは裾の広がりでお腹を冷やさず快適、カーディガンは室内の冷え対策にさらっと羽織れる便利なアイテムです。

CLAMPの世界観を纏う♪CONVERSE TOKYO限定アイテム2025登場

Mocha＆Horizon greenで楽しむ温活ライフ

特別価格17,820円‐（税込）で購入できるセットは、人気カラーMochaに加え、落ち着いたHorizon greenも展開。

nainenは大量生産を避け、必要な分だけ丁寧に編み上げるサステナブルなニットブランド。

1本1本の糸にも温かさの秘密があり、冷えに悩む方に寄り添った温活ランジェリーとして大好評です。

再入荷nainenで温活ライフを満喫♪

完売続きだったnainenの人気温活3点セットが再入荷♡特別価格17,820円‐（税込）で、ハーフトップブラ・ハーフフレアパンツ・Vネックカーディガンが揃う嬉しいセット。

MochaやHorizon greenなどのシグネチャーカラーもラインナップされ、冬の冷え対策とリラックスした温活ライフをおしゃれに楽しめます。