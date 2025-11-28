ロッテからドラフト１位で指名された石垣元気投手（１８）＝健大高崎＝が２７日、群馬県高崎市内のホテルで仮契約した。契約金１億円プラス出来高、年俸１６００万円（金額は推定）。背番号は当初希望していたドジャース・佐々木朗希投手（２４）の背負った「１７」でなく、「１８」に決定。「自分はその一個上をいく」と“朗希超え”の思いを込めた。

背番号に込めたのは、石垣の大きな夢だった。「１７番といったら佐々木朗希投手が定着していると思って、自分はその一個上をいって“ロッテの１８番といったら自分”と言ってもらうように、１８番にしました」。偉大な先輩を追い越す。そんな思いからだった。

１０月２４日の指名あいさつの際には朗希を「憧れ」と明かし、同じ１７番を希望していた。思いは１カ月で位置づけが変わる。同じプロの土俵に立つ。朗希は憧れでなく超えなければならない存在−。２３年ＷＢＣ決勝前に大谷が訴えた「憧れるのはやめましょう」という名言と、思いは重なる。

仮契約を終えて、会見ではピンストライプのユニホームに袖を通した。「やっとプロ野球選手になったという実感が湧きました。小さい頃から夢であったので、ようやくかなってとてもうれしいです」と笑顔を見せた。

１年目から大きな目標を掲げる。最速１５８キロ右腕は「来年までには１６０キロは投げたい」と宣言。さらに１軍登板を「８月くらいから投げられたら」と設定。朗希のなしえなかった高卒１年目から、剛速球で沸かせる思いだ。

今後は「球界を代表する投手になりたい」と誓い、そのイメージを「相手に絶望を与えられるような投手」と言う。将来的なメジャー移籍希望は「もちろん、あります」と言い切る。「世界で活躍したいなと思ってます」。壮大な夢へ、スタートラインに立った。

◇石垣 元気（いしがき げんき）２００７年８月１６日生まれ、１８歳。投手。１８０センチ、７８キロ。右投げ両打ち。健大高崎では２年時にセンバツで優勝を飾った。以後２年夏、３年春夏と甲子園に４度出場。Ｕ−１８侍ジャパンにも選出され、銀メダル獲得に貢献。２５年度ドラフトでロッテに１位指名された。最速１５８キロの本格派で、カットボールやフォークも操る。