¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÀ¤³¦°ìÌÜ»Ø¤¹Â¹¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Îà¾ï¾¡¤Ø¤Î³éË¾á¡¡¸ý¤Ë¤·¤¿¿´»Ä¤ê¤Ë¼þ°Ï¤â´¶Ã²
¡¡¾ï¾¡¤Ø¤Î³éË¾¤À¨¡¨¡¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂ¹ÀµµÁ¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê£¶£¸¡Ë¤¬£²£·Æü¤ËÊ¡²¬»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µåÃÄ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡££µÇ¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ìÃ¥¼è¤Ë´î¤Ó¤ÎÀ¼¤òÁ÷¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âë¤ÎÁí¿ã¤¬¸«¿ø¤¨¤¿¤Î¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÆ±¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤ë°Ê¾å¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¡¢²¿¤«¶»¤Î¤Ä¤«¤¨¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Â¹¥ª¡¼¥Ê¡¼¡£º£Ç¯¤Ï¤½¤Î¶þ¿«¤òÀ²¤é¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡££µÇ¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÀä¤¨´Ö¤Ê¤¯¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÇµåÃÄÌ¾¤Ë¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬²Ã¤ï¤ê£²£°Ç¯¡£Â¹¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö£²£°Ç¯´Ö¤ÎÃæ¤Ç¥·¡¼¥º¥óÍ¥¾¡¤¬£¸²ó¡¢ÆüËÜ°ì¤â£²£°Ê¬¤Î£¸¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤³ÎÎ¨¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈµåÃÄ¤Î±É¸÷¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡ÖÈ¾Ê¬¡¢£±£°²ó¾¡¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿´»Ä¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¤½¤Î¸å¤¹¤°¤Ë¡Ö¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¤Ë¡Ê¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Ç¡Ë£¶¥Á¡¼¥à¡¢¡ÊÁ´ÂÎ¤Ç¡Ë£±£²¥Á¡¼¥à¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡££²£°Ç¯¤Î¤¦¤Á¤Ë£¸²ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Î¥È¥Ã¥×¤Î¶»Ãæ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á£²£°Ç¯´Ö¤Ç¤ÎÆüËÜ°ì£¸²ó¤Ï£±£²µåÃÄ¤Ç¤â¥À¥ó¥È¥Ä¤Î¿ô»ú¡£¼¡ÅÀ¤Ïµð¿Í¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î£²²ó¤Ç¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ï¤¹¤Ç¤Ëµå³¦¤Î¾ï¾¡·³ÃÄ¤È¤â¸À¤¨¤ëÂ¸ºß¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸½¾õ¤ËËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤È¤âÃ¯¤è¤ê¤â¶¯¤¤Ç®¤òÂÓ¤Ó¤¿Áí¿ã¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¾¡¤Ä¤³¤È¤Ë¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼¡¤ò¸«¿ø¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Áª¼ê¤âËý¿´¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¿´¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤ó¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÄù¤á¤¿Â¹¥ª¡¼¥Ê¡¼¡£Áí¿ã¤Î³éË¾¤òËþ¤¿¤¹¤Û¤É¤Îà¾ï¾¡·³ÃÄ²½á¤Ø¡¢¤µ¤é¤Ë¤Þ¤¤¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡