¡Ú¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¥Ò¥í¥¤¥ó¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î¼ñÌ£¤ÏÅÐ»³¡¡¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤ËÂçºå¤Î»³¤òÀ©ÇÆ¤«
¡¡£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬ÊüÁ÷¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤Ç¡¢ºî²È¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ÌÀ¼£´ü¤ÎµÞÂ®¤ÊÀ¾ÍÎ²½¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤ä¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëÉ×ÉØ¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¡¢ÊüÁ÷³«»Ï¤«¤éÉý¹¤¤ÁØ¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÀÐ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢±Ç²è¡Ö¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤ï¤ë¤¤å¡¼¤ì¡×¡Ê£²£°£²£±Ç¯¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç¸«¤»¤¿¥¥ì¤Î¤¢¤ë±éµ»¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤Ïà¼«Á³ÂÎ¤ÎÌ¥ÎÏá¤¬¸÷¤ë¡£
¡¡£Î£È£Ë´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö½é¤ÎÂçÌò¤Ê¤¬¤é¡¢±éµ»¤Ê¤Î¤«ÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¼«Á³ÂÎ¤Ç¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤ò¤Ê¤´¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥ê¥Õ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯É½¾ð¤ä¤·¤°¤µ¤Ë¤â²¹¤«¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¶¦±é¤¹¤ëÄé¿¿°ì¤µ¤ó¤ä²¬Éô¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤«¤é¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¹âÀÐ¤¬»£±Æ´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ò¤½¤«¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»£±Æ¤ÏÂçºå¤Î£Î£È£Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤ËÂçºå¤ÇÅÐ»³¤¬¤·¤¿¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Ï¼«Á³¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Ë¤ÏÅÐ»³¤ä»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¤Ë¤Ï»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ç£·»þ´Ö¤â·ÌÃ«¤òÊâ¤¡¢¸½¾ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Áû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¹âÀÐ¤Î¼«Á³ÂÎ¤Î¾Ð´é¤È¤ä¤µ¤·¤¤¶õµ¤´¶¤¬¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ò¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¹âÀÐ¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«