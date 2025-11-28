巨人の阿部慎之助監督（４６）が２７日、都内で行われた「ニッポン放送ショウアップナイターカンファレンス２０２６」に出席。共演した山崎伊織投手（２７）について「開幕で投げてほしいという希望は持っている」と来季の開幕投手の筆頭候補に指名した。リーグ３位に終わった今季は、優勝した阪神に８勝１７敗と惨敗。２６年の開幕戦で対戦することが決まっていて、今季１１勝とフル回転した右腕に大きな期待を寄せた。

山崎は阿部監督の隣に立ち、壇上で堂々と口を開いた。「僕たち選手はこのオフシーズン、本当に悔しかった思いを忘れずに一日一日を過ごしていきます。２５勝と言われましたが、もっともっと３０勝を目指して頑張っていきたい」。少しおどけながらも力強い言葉で、飽くなき向上心を示した。指揮官からの「隣にいる山崎が２５勝してくれれば、必ず優勝していると思う」と向けられたコメントに対するアンサーに、会場は拍手に包まれた。

初の大役を力でつかみ取る。今季はチーム最多、そして自身キャリアハイとなる１１勝（４敗）、防御率２・０７をマーク。イベント内で阿部監督も開幕投手の“最右翼”として期待した。昨年の契約更改では「開幕投手をやりたい」と覚悟を決めて立候補したこともある。「監督が決めることなので、僕は自分としっかり向き合って、一日一日を大事に自分に厳しくやっていくだけです」とクールに語った。栄誉の開幕投手の座は、自らを磨き続けて奪う。（水上 智恵）