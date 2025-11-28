巨人の１１選手が２７日、都内の球団事務所で契約更改に臨んだ。捕手陣では小林誠司（３６）、甲斐拓也（３３）、大城卓三（３２）、山瀬慎之助（２４）の４選手がそれぞれサインし、来季に向けて意気込みを示した。１１月の強化試合で侍ジャパンにも選出された岸田行倫捕手（２９）を筆頭に、レギュラーを巡って火花を散らす“捕手戦国時代”の到来だ。

甲斐が巻き返して来季の日本一に貢献すると誓った。現状維持の年俸３億円（金額は推定）でサインし「ジャイアンツは勝ち続けて、強いチームでなければいけない。（目標は）日本一。それしかない」と力を込めた。

５年総額１５億円の大型契約でソフトバンクからＦＡで加入。移籍１年目の今季は６８試合に出場して打率２割６分、４本塁打、２０打点。慣れない環境で投手陣を懸命にリードし、攻守に奮闘した。「経験したことのない１年だった。大変な部分もありましたけど、僕の野球人生にとって絶対無駄にはならない１年だった」と振り返った。

１７年に１軍定着して以降、初めて負傷による離脱も味わった。８月２３日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）の守備で右手中指を骨折。ＣＳでの復帰を目指したがチームは敗退しシーズンを終えた。患部の状態は「もう完璧に近い」と明かし、今オフも例年通り地元・大分で自主トレ予定。来季の捲土（けんど）重来へ、着々と準備を進める。

◆巨人の捕手事情 今季はソフトバンクからＦＡ移籍した甲斐が開幕から主に先発出場。途中から岸田が定着し、クリーンアップも打ってチーム最多の６９試合で先発マスクをかぶった。小林は田中将の登板試合で存在感を示した。大城は秋季キャンプで捕手に専念。２軍で打率３割２厘と攻守で成長をアピールした山瀬も含め来季のレギュラー争いは大激戦が予想される。