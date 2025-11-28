巨人・阿部慎之助監督（４６）と山崎伊織投手（２７）が２７日、都内のホテルで開催された「ニッポン放送ショーアップナイター カンファレンス２０２６」にゲスト出演した。阿部監督は来季の打倒阪神を掲げるとともに、山崎に猛虎との開幕戦の開幕投手＆シーズン２５勝を厳命。１４年ぶりの日本一奪回へ強い思いを示した。

華やかなトークイベントの中でも、宿敵に独走Ｖを許した悔しさがにじんでいた。今季は優勝争いに絡めずリーグ３位。「うまくいかないことがあったが、指揮を執っているのは僕なので。すごく責任を感じたシーズンだった」と振り返った。

その中で、特に阪神には８勝１７敗と惨敗。「阪神は素晴らしい選手がそろっているし強敵。ジャイアンツが多く負け越してしまったのが（シーズンが）面白くなくなってしまった要因のひとつ。とにかく阪神に食らいついて、最低でも五分で行くことを目標に」と猛虎打倒への思いを口にした。

その阪神とは来年３月２７日に本拠地・東京ドームでの開幕カードで直接対決を迎える。シーズンの行方を占う開幕投手は「伊織（山崎）に行ってほしい。体調もあるでしょうが、今年の勝ち頭である山崎に開幕で投げてほしいという希望は持っている」と話した。

今季はエース・戸郷が不振の中で、自己最多の１１勝を挙げて先発陣を支え、３年連続２桁勝利となった山崎。だが、阿部監督は「隣にいる山崎が２５勝すれば、必ず優勝すると思う」と、さらなる進化を右腕に求めた。

これには山崎も「２５勝と言われましたが、もっともっと、３０勝を目指して頑張って行きたい」と応戦した。指揮官と先発陣の柱を期待される右腕が、屈辱のシーズンを糧に来季は猛虎を王者の座から引きずり降ろす。