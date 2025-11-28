セ、パ両リーグの守備の名手を表彰する第５４回「三井ゴールデン・グラブ賞」の授賞式が２７日、都内のホテルで行われた。セ・リーグの遊撃手部門では、巨人の泉口友汰内野手（２６）が初受賞。その後、球団事務所で臨んだ契約更改では３７００万円増の５９００万円（金額は推定）でサイン。打率３割１厘と打撃でも貢献し、球団からは「この結果を続けて」と期待をかけられた。２年連続で打率３割＆ＧＧ賞を達成すれば、球団の遊撃手では史上初。来季のＶ奪回＆１４年ぶりの日本一へ、原動力となる。

両手で受賞の重さを感じとった。深々とお辞儀をして受け取った金色のグラブを、泉口はしばし見つめていた。１８人の受賞者で最もプロキャリアが浅い２年目での栄誉に「誰もが目標とする賞だと思うので、とてもうれしい。球界を代表するような選手ばかりで、ちょっと場違いじゃないかと思っています」と謙遜した。遊撃として両リーグ最多の１１４８イニングを守り、守備率９割７分９厘４毛はリーグ１位。控えめな言葉とは裏腹に、文句なしの受賞だった。

鋭い打球反応で守備範囲が広く、送球も安定。打率３割１厘で両リーグで３人のみの「３割打者」となり、攻守でチームＭＶＰ級の活躍だった。「開幕２軍だったので、自分でも全く想像していないシーズンを過ごすことができました」。球団からは「この結果を続けてほしい」と期待の言葉をかけられ「自分自身もその思いしかないので、来年も頑張ります」と誓った。守備の負担が大きい遊撃で２年連続「打率３割＆ＧＧ賞」を成し遂げれば、球団史上初となる。来季の目標は「まずは開幕１軍を目指して頑張りたい」と足元を見据えた。慢心のなさが、さらなる飛躍を予感させる。

授賞式後は球団事務所で契約更改交渉に臨み、３７００万円アップの年俸５９００万円でサイン。この日までに更改した球団の野手で最大の増額幅となったが、「貯金します」とグラウンド上と同様、冷静に表情を引き締めた。

２６日にはベストナインの表彰を受け、大忙しのオフを迎えている。来年１月の自主トレは２年連続で岡本に弟子入りする予定だ。「（打率３割という）今年３人しかいない中に入れたのはすごく自信になりますし、経験を来年以降にもつなげていきたい」。新しい中心選手として期待がかかる背番号３５が、さらにスケールアップする。（内田 拓希）

◆２年連続ダブル達成は過去０人 巨人で遊撃手のゴールデン・グラブ（ＧＧ）賞は７４年河埜和正、８９〜９１、９３、９４、９６年の６度獲得の川相昌弘、１６、１７、１９〜２１年の５度獲得の坂本勇人、今年の泉口が４人目になる。このうち打率３割もクリアしたのは、９４年川相、１６、１９年坂本、今年の泉口で３人４度。２年連続でＧＧ＆打率３割はいない。