¡ÚµþºåÇÕ¡ÛÄÉ¤Ã¤Æ¤Ò¤È¸À
¡¡¢§¥¢¥Ö¥¡¼¥ë¥Ù¥¤¡Êºä¸ý»Õ¡ËÆ°¤¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Àº¿ÀÌÌ¤ÈÂÎ¤¬À®Ä¹´ü¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¶¯¤¤¤·¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤«¡£
¡¡¢§¥¨¥¤¥·¥ó¥Õ¥§¥ó¥µ¡¼¡ÊÀîËô¡ËµÙ¤ßÌÀ¤±¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÄÉ¤Ã¤Æ¿¤Ó¤¿¡£º£Æü¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ÇÂÖÀª¤ÏÀ°¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥Ç¥¤¡Ê»Í°Ì»Õ¡ËÀè½µ¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¾å¤¬¤ê½ÅÅÀ¡£¡Ê²£»³Åµ¤Ë¤â¡ËÁà½ÄÀ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡£Î®¤ì¤Ò¤È¤Ä¤À¤Í¡£
¡¡¢§¥¯¥é¥¹¥Ú¥Ç¥£¥¢¡Ê²ÏÅè»Õ¡Ë¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡¢¤¤¤¤Æ°¤¡£È¿±þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÍ½ÄêÄÌ¤ê¡£
¡¡¢§¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥í¡¼¥Í¡ÊÀÄÌÚ½õ¼ê¡Ë»È¤¨¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·Â©¸¯¤¤¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥¶¥Ê¥É¥¥¡Ê¾¾²¼»Õ¡ËÆ°¤¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·½çÄ´¡£1200¥á¡¼¥È¥ë¤â2²óÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¤³¤Ê¤»¤ë¤·¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¢§¥Ú¥¢¥Ý¥ë¥Ã¥¯¥¹¡ÊÇßÅÄ»Õ¡ËÇÏ¤Ê¤ê¤Ç¥µ¥é¥Ã¤È¡£Á°Áö¤â¶ñ¹ç¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÞÊ¬¤Ë½Ð¤ÆÎ®¤ì¤Ë¾è¤ì¤ì¤Ð¡£
¡¡¢§¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥½¥é¥Õ¥Í¡ÊÀÐ¶¶»Õ¡ËÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯½çÄ´¡£º£²ó¤Ï½Å¾Þ¤ò»È¤¦Ãæ¤Ç°ìÈÖ¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£
¡¡¢§¥â¥º¥á¥¤¥á¥¤¡ÊÁ°Àî»Õ¡Ë¤¤¤¤Æ°¤¡£Ä´¶µ¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤âÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¢§¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥¢¥ë¥ê¥Õ¥é¡ÊÀÆÆ£¿ò»Õ¡Ë½çÄ´¡£Á°Áö¤Ï½ÐÃÙ¤ì¤¬¶Á¤¤¤¿¡£²Æ¤Ï¤·¤ó¤É¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬ÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¾õÂÖ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¢§¥è¥·¥Î¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼¡ÊÃæÈø»Õ¡Ë¤³¤ì¤Ç¾¯¤·¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬²ò¾Ã¤Ç¤¤¿¤·¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£¤¢¤È¤ÏÏÈ¡£¶ËÃ¼¤ÊÆâ¤«³°¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡£