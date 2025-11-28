巨人の阿部慎之助監督（４６）が２７日、都内で行われた「ニッポン放送ショウアップナイターカンファレンス２０２６」に出席。共演した山崎伊織投手（２７）について「開幕で投げてほしいという希望は持っている」と来季の開幕投手の筆頭候補に指名した。リーグ３位に終わった今季は、優勝した阪神に８勝１７敗と惨敗。２６年の開幕戦で対戦することが決まっていて、今季１１勝とフル回転した右腕に大きな期待を寄せた。

さらなる飛躍を願って思いを明かした。阿部監督は壇上で、司会者と２人で行ったトークコーナーで来季開幕投手について聞かれ、「伊織でいってほしい」と山崎の名前を挙げた。「体調もあるでしょうし、素晴らしいキャンプ、オープン戦を送ってもらって、今年の勝ち頭の山崎が来年開幕で投げてほしいという希望はあります」。決定とはしなかったが、包み隠さず現状の考えを披露した。

イベントは、先に山崎が司会者との２人でトークを実施。入れ替わる形で阿部監督が登壇する流れで行われた。今季２５登板で１１勝４敗、防御率２・０７とフル回転した右腕を大役の最有力候補に指名。最後のあいさつで２人で並ぶと、「横にいる山崎が２５勝していれば必ず優勝していると思うので」と出席者にあいさつ。会場は大きな拍手に包まれた。

リーグ３位に終わった今季は優勝した阪神に８勝１７敗と大きく負け越し。特に本拠地の東京Ｄでの阪神３連戦は一度も勝ち越せなかった。「タイガースは素晴らしい選手がそろっているし、強敵だなと思っています。とにかくタイガースに食らいついて最低五分でいくことを目標に」。ペナントの行方を左右する伝統の一戦への決意を示した。

その宿敵との一戦から２６年シーズンが始まる。来年の開幕戦は３月２７日、東京Ｄでの阪神戦と発表済み。今季チームが苦戦する中で阪神戦５登板で２勝０敗、防御率２・５７と好成績を残した山崎が、開幕投手の筆頭候補に挙がるのは自然の流れだ。実現すれば自身初の大役。逆襲に燃える戸郷や若手もいるが、投手陣の柱として期待が高まる。

ドラフト１位で鷺宮製作所の左腕・竹丸を指名し、前日本ハムの左腕・北浦の獲得など、課題の先発整備を進める。「今年の悔しさを糧にして新しいジャイアンツを見せられるように頑張ります」。２年ぶりリーグ優勝、１４年ぶり日本一へ、構想のド真ん中に山崎伊織がいる。（片岡 優帆）

〇…阿部監督はイベントで、ポスティングシステムを利用しメジャー挑戦する岡本に代わる４番について「まだ決めていません」と強調。「岡本が抜けてしまいますが、チームが一丸になるチャンス。何とか若い選手に出てきてほしい。競争してレギュラーをつかみ取ってほしい」と話した。チームの課題の一つとして「マツダスタジアムで弱いので、マツダでどう勝ち越すか」と今季２勝１０敗の鬼門打破も掲げた。