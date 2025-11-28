ＤｅＮＡのドラフト４位・片山皓心（ひろみ）投手（２７）＝ホンダ＝が２７日、都内のホテルで契約金５５００万円、年俸１０００万円で仮契約を結んだ。やや難解な名前について「親しみやすいので『ヒロミ』と呼んでいただけるとありがたいです」とアピールし、同名の郷ひろみの代表曲にちなみ「２億４０００万円稼ぎたい」と笑顔で話した。（金額は推定）

「公明正大な心を持った子に」との願いが込められているという自身の名前。「小さい頃は郷ひろみさんの印象が強かった。友達のお母さんとかにも多かったですが、覚えてもらいやすい」と気に入っている。各界の同名には、日本ハム・伊藤、タレント・ヒロミら大物ぞろい。報道陣のリクエストに応じ、郷よろしく「♪ジャパ〜ン」と華麗な“ジャケットプレー”を披露するノリの良さも見せた。

２度の左肘手術を経てプロ入りしたオールドルーキー。阪神ドラフト５位・能登は大学の３学年後輩で「投げ合う時は勝ちたい」と息巻く。同じ左腕の元中日・山本昌氏への憧れを口にし「５０歳まで投げたい」と“ハマのヒロミ”として息の長い投手を目指す。

◇片山皓心（かたやま・ひろみ）１９９８年１０月３１日生まれ、２７歳。茨城県出身。１７５センチ、８４キロ。左投げ左打ち。日立一−桐蔭横浜大−ホンダを経て２５年度ドラフト４位でＤｅＮＡの指名を受けた。最速１４８キロの速球とチェンジアップが武器。