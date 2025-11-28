巨人の１１選手が２７日、都内の球団事務所で契約更改に臨んだ。捕手陣では小林誠司（３６）、甲斐拓也（３３）、大城卓三（３２）、山瀬慎之助（２４）の４選手がそれぞれサインし、来季に向けて意気込みを示した。１１月の強化試合で侍ジャパンにも選出された岸田行倫捕手（２９）を筆頭に、レギュラーを巡って火花を散らす“捕手戦国時代”の到来だ。

小林が、ベテランとして競争に勝ち抜く決意を示した。都内で契約更改交渉に臨み、現状維持の４０００万円（金額は推定）でサイン。「まだまだ１軍で勝負したいですし、試合に出たい気持ちは変わっていない。開幕から出られるなら出たいですし、準備はしていきたい」と闘志を燃やした。

今季は１４試合の出場だったが、６月の初スタメン時にＶ打を記録し、９月には田中将の日米通算２００勝に捕手として貢献。２軍で若手と汗を流す期間もあったが「年は上の方と自覚していますが、若い選手に負けたくない思いは常に持っています」と言い切った。

長野氏が今季限りで現役を引退し、チームの野手では丸とともに坂本の次の年長者。今季もチームを盛り上げていた上で「長野さんの立ち居振る舞いや試合に出ていない時のベンチの姿は僕自身もすごく尊敬しているので、僕自身も来年しっかりやっていきたい」。経験豊富な男が多方面でチームの力になる。

◆巨人の捕手事情 今季はソフトバンクからＦＡ移籍した甲斐が開幕から主に先発出場。途中から岸田が定着し、クリーンアップも打ってチーム最多の６９試合で先発マスクをかぶった。小林は田中将の登板試合で存在感を示した。大城は秋季キャンプで捕手に専念。２軍で打率３割２厘と攻守で成長をアピールした山瀬も含め来季のレギュラー争いは大激戦が予想される。