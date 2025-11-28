阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が２７日、地元の山口県防府市役所や母校の高川学園を訪問し、山口県に虎フィーバーを起こすと誓った。地上波の野球中継は巨人戦がメインで、中国地方とあって広島とソフトバンクのファンも多い。知人も３球団のファンがほとんどだと言い、まずは開幕スタメンで伝統の一戦に勝利し、地元の阪神ファン拡大を願った。

３球団競合の末、虎のドラフト１位として母校に帰ってきた。立石が後輩たちの目を輝かせる。「在校生の前で入団会見をできることも幸せですし、これだけいろんな方が応援してくださるのでうれしかったです」。もちろん、スタートラインに立ったばかりだと自覚している。ここからは自身の力で山口県を、防府市を猛虎フィーバーで盛り上げたい。

地上波の山口県のテレビ中継は巨人戦が多く、立石も幼少期は原監督が指揮する姿を見てきた。「自分の周りだけかもしれないですけど、多いと思います」とＧ党が与党。中国地方だけに、近隣の広島やソフトバンクのファンも多い。基本的にこの３球団のファンの割合がほとんどを占めるという。

自身が活躍すれば、自然と街中が黄色であふれるだろう。「虎党を増やしたい？そうですね」と宣言。そのために格好の舞台がある。３月２７日の開幕戦は伝統の一戦。山口県で放送される可能性もある。「開幕戦に出るということは、その時点でのベストメンバーだと思う。そうなれるように頑張ります」。近本、森下、佐藤輝、大山、立石のドラ１クインテットを結成できれば最高の形だ。

その先にも夢がある。山口のスターと言えば「高木豊さんじゃないですか」と即答した。高川学園の前身にあたる多々良学園出身のレジェンド。創価大時代にはあいさつも交わし、激励された。

「ＯＢとしては高木豊さんの名前がパッと浮かぶ。高川といえば立石みたいな、将来そうなれるようになりたい」

高木豊氏はタイプこそ違うが、通算１７１６安打の偉大な記録を持つ。超えるためには名球会入りの条件にもなる２０００安打が見えてくる。「やっぱり打ちたいですね。将来的にはそうなりたいですけど、一年一年やるしかないので」。１安打の積み重ねが山口のスターへ近づいていく。

多くの生徒にサインを求められ、まだ慣れない手つきながらペンを走らせた。「大谷選手が打席に入れば、誰でもワクワクする。そういう選手にこれからなりたい」。山口県にとどまらず、球界のスターへ。感謝の思いを胸に、立石が己の道を切り開いていく。

◆立石 正広（たていし・まさひろ）２００３年１１月１日生まれ。２２歳。山口県防府市出身。１８０センチ、８７キロ。右投げ右打ち。内野手。高川学園では３年夏に甲子園出場を果たし、１回戦の小松大谷戦では本塁打を放った。創価大では１年春からリーグ戦に出場し、大学３年から日本代表にも選出。大学公式戦通算１８本塁打。広角に長打を放つ能力と、内外野を守れる守備力を誇る。