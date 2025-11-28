阪神が今季米大リーグ・ブルージェイズでプレーしたイーストン・ルーカス投手（２９）の獲得調査をしていることが２７日、分かった。球団は左の先発投手を補強ポイントに挙げており、デュプランティエ、ネルソンの去就が流動的な中、白羽の矢を立てた形だ。パイレーツのカム・デバニー内野手（２８）の獲得にも動いており、悲願の連覇へ、戦力補強を進めていく。

歴史的独走Ｖを果たしても、虎が補強の手を緩めることはない。新助っ人としてリストアップしたのは最速１５６キロ左腕のルーカスだ。球団関係者は「左の先発投手を補強ポイントに挙げているのは間違いない」と、チームのニーズに合致していることを明かした。

ルーカスは米国時間２５日にメジャー４０人枠を外れ、ＭＬＢ情報サイトが「日本か韓国の球団と契約する見込みだ」と伝えた。２９歳の左腕は２０１９年ドラフト１４巡目でマーリンズに入団し、２３年にアスレチックスでメジャーデビュー。今季はブルージェイズで６試合（５先発）に投げ、３勝３敗、防御率６・６６だった。中継ぎ経験もあり、チーム事情に合わせて幅広い起用が期待できそうだ。

今季は右腕の村上（１４勝）と才木（１２勝）がダブルエースとして先発陣をけん引。投手タイトルも獲得し、球界を代表する投手に成長を遂げた。一方で１年間ローテを守った左腕はゼロ。中堅の大竹が９勝、伊藤将は４勝、高橋も３勝を記録したが、それぞれケガや不調で出遅れ、開幕ローテをつかんだ若い伊原、門別、富田も失速した。

ルーカスはデュプランティエのように、日本でポテンシャルを開花させる可能性を秘めている。今季３Ａでは１７試合（１３先発）で２勝３敗、防御率３・７８。６４回１／３を投げ、６８三振を奪った。３１四死球と制球にやや不安を残すが、本格派のピッチングは魅力十分。平均１５１キロの直球が約５０％を占め、チェンジアップ、スライダー、スイーパー、カットボールを織り交ぜ、打者を打ち取っていく。チームにはいないタイプだ。

現状、今季６勝を挙げたデュプランティエの去就は流動的。今月末が期限の保留者名簿を外れる可能性があり、先発投手の補強を進める必要があった。チームは遊撃を守るパイレーツのカム・デバニーの獲得にも動いている。悲願の連覇、日本一へ、本気の補強を進めていく。

◇イーストン・ルーカス（Ｅａｓｔｏｎ Ｌｕｃａｓ）１９９６年９月２３日生まれ。２９歳。米カリフォルニア州サウザンドオークス出身。１９３センチ、８１キロ。左投げ左打ち。ペパーダイン大から１９年ドラフト１４巡目指名を受けマーリンズと契約。同年オフにオリオールズに移籍。２３年シーズン中には藤浪晋太郎とのトレードでアスレチックスに移り、同年メジャーデビューを果たした。その後タイガースを経て、今季はブルージェイズに在籍。