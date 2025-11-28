¡Ú¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡Û¥·¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥ë´ÉÍý¥¹¥¿¥¦¥È»Õ¤Ë¤ä¤êÊÖ¤·¤¿Æ£Âô»Õ
¡¡¡Ú¶¥ÇÏ¿ÍÀ¸·à¾ì¡¦Ê¿¾¾¤µ¤È¤·¡Û
¡¡º£½µËö¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡ÊG1¡¢°Ê²¼JC¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£º£Ç¯¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë½ÐÁö¤¹¤ëÍ£°ì¤Î³°¹ñÇÏ¤¬¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤À¡£¥¥ó¥°¥¸¥ç¡¼¥¸6À¤¡õ¥¯¥¤¡¼¥ó¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹S¡ÊG1¡Ë¤Ê¤É¸½ºßG1¡¦3Ï¢¾¡Ãæ¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î²¤½£¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¾ÞÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿ÂçÊª¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º£½µ¡¢»ä¤ÏËèÄ«Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤òË¬¤ì¤ÆÄ´¶µ¤ò¸«¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢JRA¿¦°÷¤È¤ª¤Ü¤·¤¼ã¤¤¿Í¤¬¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ÎÇÏ¤¬Íè¤ë¤Î¤Ï»Ë¾å½é¤á¤Æ¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£³Î¤«¤Ë¤½¤¦¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¼ÂÎÏÇÏ¤À¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÆ±Åù¤ÎÂçÊª¤¬²¿Æ¬¤âÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ç¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¥æ¡¼¥¶¡¼¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤ä¥¦¥£¥¸¥ã¥Ü¡¼¥É¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÇËþÉ¼Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¥ì¥Ã¥Ä¥¤¥í¡¼¥×¤Ê¤É¡£Âè2²ó¤Î»þ¤ÏËÌÊÆ¤ÎÁ°Ç¯¤ÎÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¡Ê·ë²ÌÅª¤Ë2ÅÙÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡Ë¥¸¥ç¥ó¥Ø¥ó¥ê¡¼¤¬ÍèÆü¤·¡¢¶Ã¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥È¥ê¥×¥Æ¥£¥¯¤ä¥â¥ó¥¸¥å¡¼¤Ê¤É¤ÎÌ¾ÇÏ¤¬»²Àï¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Èà¤é¤ÏÆüËÜ¤ÇÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿ÇÏ¤â¤¤¤ë¡£±Ñ¹ñÇÏ¥·¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥ë¤Ï96Ç¯¤ÎJC¤òÀ©¤·¡¢ËÌÊÆ¤Ç¤Î³èÌö¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¥¨¥¯¥ê¥×¥¹¾ÞºÇÍ¥½¨¼Ç²´ÇÏ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¥À¡¼¥È¤Î¥É¥Ð¥¤WC¡ÊG1¡Ë¤âÀ©¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢97Ç¯¤Î¥Ô¥ë¥µ¥É¥¹¥¡¼¤Ï¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¾ÞºÇÍ¥½¨¸ÅÇÏ¤È¤·¤ÆÍèÆü¤·¡¢JC¤â¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥·¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥ë¤È¥Ô¥ë¥µ¥É¥¹¥¡¼¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢M¡¦¥¹¥¿¥¦¥ÈÄ´¶µ»Õ¡Ê¸½ºß¤Ï°úÂà¡Ë¤À¡£±Ñ²¦¼¼¤«¤é¡È¥µ¡¼¡É¤Î¾Î¹æ¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿Çì³Ú¤Ï¡¢¤³¤Î2Æ¬¤ÇJC¤òÏ¢ÇÆ¤·¤¿ºÝ¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Î¾¡¤ÁÊý¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤¢¤ë¿ÍÊª¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï±Ñ¹ñ¥Ë¥å¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç4Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¸å¤ËJRAÆþ¤ê¤·¤Æ³«¶È¤·¤¿¡¢Æ£ÂôÏÂÍº¸µÄ´¶µ»Õ¡£¤³¤Î¤Ò¤È¸À¤Ë¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¿°¤ò¤«¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤ÇÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×Ä´¶µ»Õ¤À¡£¥¹¥¿¥¦¥È»Õ¤¬JC¤òÏ¢ÇÆ¤·¤¿Íâ98Ç¯¡¢Æ£Âô»Õ¤Ï¥¿¥¤¥¥·¥ã¥È¥ë¤ÇÊ©¥¸¥ã¥Ã¥¯¥ë¥Þ¥í¥ï¾Þ¡ÊG1¡Ë¤òÀ©¤·¤¿¡£¤½¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç2Ãå¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥Þ¥ó¥°¥á¥ó¤Ï¥¹¥¿¥¦¥È»Õ¤Î´ÉÍýÇÏ¤À¤Ã¤¿¡£¾¡Íø¸å¡¢Æ£Âô»Õ¤Ï¥¹¥¿¥¦¥È»Õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö²¤½£¤Ç¤Î¾¡¤ÁÊý¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¹ð¤²¤¿¤½¤¦¤À¡£¡¡¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë