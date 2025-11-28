阪神・藤川球児監督（４５）が２７日、大阪市内で開催された球団納会で、連覇へ向けたオフの過ごし方を説いた。会の冒頭、秦球団オーナーからＶ２への猛ゲキを飛ばされた直後に登壇。「ここから２カ月、必ず結果は出ます。やってなければ振り落とされます。来年タイガースの大きな船から落ちないように、やらなければいけません。私の目はごまかせません」。厳しい言葉も交えながら、春季キャンプまでのレベルアップを求めた。

リーグ制覇を果たして“バラ色のオフ”が予想されても「勝つと危険です。順調をもっと疑わなきゃいけない」と指摘。昨秋キャンプからの１年をたどって「佐藤は泥まみれになって（昨年）１１月のキャンプを没頭してやったところから、（ＭＶＰの）タキシードまで行ってますから。もう一度泥にまみれて向上し続けるのはすごく重要」と現状に満足することを禁じた。

「選手たちには１月末まで会わないので。ここが最後の来年へのステップですから、それを伝えたまで」。指揮官が発したＶイヤーのラストメッセージが、初のセ・リーグ連覇への礎となる。