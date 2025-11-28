「第５４回三井ゴールデン・グラブ賞」の表彰式が２７日、都内で開催され、阪神の村上頌樹投手（２７）が来季の沢村賞獲得を目標に掲げた。エースとして活躍した今季は、最多勝、勝率第１位、最多奪三振、最優秀バッテリー賞、ベストナイン、ゴールデングラブ賞で６冠。次なる頂として、先発投手最高の栄誉に照準を定めた。

「あと投手では沢村賞がある。そこがまだ取れていない。来年以降はそこを狙っていきたい」

２３年には新人王と最優秀防御率賞、シーズンＭＶＰに輝いた右腕が、ハッキリと来季の目標を公言した。来季から選考基準が２００イニングから１８０イニング、１０完投から８完投に緩和される。村上の成績に照らし合わせると７項目中３項目をクリア。１４勝はあと１勝、投球回数１７５回１／３もあと一歩だった。

２年連続の開幕投手を狙う来季、エースの自覚が口からあふれる。「イニング数であったり、完投数は伸ばしたい気持ちがある」とし「そういうところもしっかりとやっていけたら」と前を向く。今季の３完投が基準値の８完投に届けば、自然と他の数字も比例して伸びる。目標は明白だ。

６冠達成の今季は多忙なオフを過ごす。今回は２泊で直近でも大阪〜東京を３往復。この日も表彰式後、球団納会のため急いで帰阪した。「めっちゃしんどい」と言いながら「移動は東海道新幹線。貢献していると思います」と笑わせる。式典ラッシュは活躍した証拠。来季は沢村賞獲得で球界Ｎｏ．１投手の称号を得る。