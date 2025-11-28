「頑なに使わない理由はなんだ？ボロボロなのに」守備崩壊で12戦９敗でも出番なし…遠藤航の起用法に不満噴出！「失点防ぐために出そう」「このチーム状態でも使われないなら出てったほうがいい」
遠藤航が所属するリバプールは現地11月26日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第５節で、オランダ王者のPSVとホームで対戦。１−４の惨敗を喫し、公式戦３連敗となった。
フィルジル・ファン・ダイクのハンドで献上したPKを決められ、開始６分に先制を許したリバプールは、16分に追いついたものの、後半に守備が崩壊。簡単に３ゴールを叩き込まれ、よもやの大敗となった。
ここ３試合で10失点。ディフェンスに問題を抱えているのは明らかだが、守備に定評のある遠藤は一向に起用されない。この試合でも出番なしに終わり、SNS上では以下のような声が上がった。
「頑なに遠藤航を使わない理由はなんだ？？こんなボロボロなのに」
「コナテより遠藤出した方が失点減るよ」
「遠藤航入れて守備力上げてほしいのよ」
「意地でも遠藤航は出さないんだなw」
「このチーム状態でも使われないなら遠藤航はマジで出てったほうがいい」
「遠藤航を世界が必要としている」
「この状態でも遠藤航さん試されないのなんなんだ」
「中盤の疲労半端ないやろ」
「スロットさん、遠藤航っていうめちゃくちゃいい選手がいるらしいよ」
「リバプールは失点防ぐために遠藤出そう 失点しなければ負けはない」
アルネ・スロット監督には、守備を立て直すために日本代表キャプテンを先発で使うプランはないのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
