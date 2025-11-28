お笑いコンビ「紅しょうが」の稲田美紀が27日深夜に放送されたテレビ朝日系「私が愛した地獄」（深夜2・36）に出演。両親の職業を明かした。

今回は前回に引き続き恒例企画「本音はベッドの上で」の“女子会バージョン”が放送された。元外資系航空会社のキャビンアテンダント（CA）のお笑い芸人・CRAZY COCO、タレント・でか美ちゃん、チャンネル登録者数178万人超のユーチューバーコンビ「パパラピーズ」のタナカガの3人が出演した。

VTRでは結婚、妊娠、子育てなど、それぞれの悩みを吐露し合った。その中で子供の習い事について話題となり、COCOは自身の幼少期について「1週間に8個やってた」と明かして驚かせていた。

これに3人のトークをスタジオで見守っていた稲田は「私もね、習い事めっちゃしてた」と告白。続けて「お母さんが小学校の先生で、お父さんが塾経営してたんで」と両親の職業を明かしつつ「先生にいつなんの?っていう感じなんですよ」と、2人からは「先生」になることを期待されていたという。

それでも2023年に女芸人No.1決定戦「THE W」で「優勝した時に、ちゃんとやっと理解してくれたぐらいのタイミング。だから（両親に）申し訳ないな（という思い）はずっとありますよ」と両親への思いを吐露した。