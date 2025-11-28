税収の違いから、どこの自治体に住むかによって、子育て支援や医療などの行政サービスにある程度差が生じるのはやむを得まい。

だが、東京一極集中に歯止めがかからず、税収が東京だけに集まって、地方が疲弊し続ける悪循環が続いている。国全体の活力を維持するため、税源の偏在を改めねばならない。

総務省の有識者検討会が地方税制に関する報告書をまとめた。税収の多い東京と、税収不足に悩む地方の格差が広がっているとし、国に対策を講じるよう求めた。

２０２３年度の地方税全体に占める都の税収は、１７・６％に上っている。税目別でみると、企業に課税する地方法人税では２２・５％、土地の固定資産税では２５・１％がそれぞれ都に入っている。

地方法人税は、地方に支店があっても、本社のある自治体に多くが入る仕組みとなっている。国はその一部を税収の少ない自治体に配分しているが、固定資産税にはそうした調整機能がない。

東京に税収が集まるのは構造的な問題と言えるだろう。

総務省によると、人口１人あたりの地方税収額を比べると、都は、最も少ない長崎県の２・３倍に上る。都が独自の施策を行う場合、住民１人あたり年２８万円の予算を充てられるが、他の道府県では平均８万円にとどまるという。

実際、都の行政サービスの充実ぶりは目を見張るものがある。子育て支援では、１８歳以下に１人あたり月５０００円を給付している。今夏には水道の基本料金を４か月間、無償とした。

自治体間の税源の不均衡を是正する措置としては交付税がある。だが、交付税措置だけでは、行政サービスを維持するのが難しくなっている自治体もある。算定方法を見直し、小規模自治体にも手厚い措置を講じる必要があろう。

地方の自治体側はまた、預貯金の利子に課税する「利子割」について、関係都道府県間で調整するよう求めている。

利子割は住民税の一つで、金融機関が、口座を持つ人の居住地ではなく、口座の店舗がある都道府県に納めている。

近年は、地方に店舗を持たず、東京に本店のみ置くインターネット銀行が業績を伸ばしている。こうした銀行の場合、利子割の納付先は東京だけになる。２４年度はこの税収３９２億円のうち、都が４割超の１６０億円を占めた。

時代の変化に合わせ、税制の在り方を見直すことも大切だ。