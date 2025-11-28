日本郵政の根岸一行社長は２７日、読売新聞などのインタビューに応じ、日本郵便の不適切点呼問題を受けて各郵便局を管理する新たな組織を２０２６年度内に設置する方針を明らかにした。

根岸氏は「郵便局が法令順守をきちんとできる仕組みが不十分だった」と述べ、各局への指導を強化するため現場の職員を直接サポートする体制に改める必要性を強調した。

新組織は全国１３支社と郵便局の中間管理組織と位置づけ、都道府県単位で設置する。担当者１人が１０〜２０局程度を受け持って巡回し、局長や職員への助言や研修を通じて指導体制の強化を図る。

日本郵政が１４日発表した２６年４月から３年間の中期経営計画の骨子では、「コンプライアンス・ガバナンスの強化」を経営の最重要課題に掲げた。根岸氏は「事業運営上、当然のことができていない中で企業経営を行うことはいかがなものか」と指摘し、最優先で取り組む考えを示した。

点呼問題に伴い、国土交通省から受けた軽バンの一時使用停止処分は１１月１９日時点で累計７５５の郵便局に及んだ。このうち５９局では処分が完了しており、他社への委託も含めて「オペレーション（運行）の確保はめどが立っている」と述べた。

全国に約２万４０００局ある郵便局網については、自治体の窓口業務受託など活用の幅が広がっているとし、「局数を減らすことは必ずしもニーズに合っていない」と削減に否定的な見解を示した。