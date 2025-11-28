北海道電力泊（とまり）原子力発電所３号機（北海道泊村）の再稼働について、鈴木直道知事が２８日にも、道議会一般質問で容認の意向を表明することが分かった。

複数の関係者によると、「原発の活用は当面取り得る現実的な選択」とし、道議会の議論を踏まえて、早ければ１２月中に最終判断する見通しだ。

再稼働は、地元自治体の同意が事実上の要件となっている。道と立地・周辺４町村のうち、泊村と神恵内（かもえない）村、共和町はいずれも再稼働に同意。岩内町は２８日にも同意を表明する。

鈴木知事は２８日の一般質問の答弁として、４町村が再稼働に理解を示し、電力需要の増加が想定されるなか、再稼働で安定供給や電気料金引き下げが見込まれることなどを説明する。

東京電力福島第一原発事故を教訓に、緊急時の対応策などがまとまっていることにも触れ、「地元の判断を重く受け止める。議論を踏まえて最終的に判断したい」との考えを明らかにするという。１２月１２日までの議会会期中に泊原発を視察し、４町村長との面会も予定する。

３号機は２０１２年５月に運転を停止。北電は１３年７月に原子力規制委員会へ安全審査を申請していた。３号機は今年７月に安全審査に合格し、北電は２７年早期の再稼働を目指している。