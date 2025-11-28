「勉強の邪魔にならないようにシンプルな見た目と軽量化を目指しました」と話すコクヨの中井信彦さん＝東京都港区

「大人の学びを応援したい」。コクヨが2025年5月に発売した専用アプリと連動するIoT（モノのインターネット）文具「大人のやる気ペン」が好調だ。学習成果を記録でき、励ましの言葉も受け取れる。販売数量は既に年間目標を達成し、1万個を突破。希望小売価格は9900円。開発したコクヨの中井信彦（なかい・のぶひこ）さんに話を聞いた。（共同通信社＝増井杏菜記者）

2019年、子ども向け文具「しゅくだいやる気ペン」を発売。購入者には資格取得などの勉強に活用する大人もいることが判明。詳細に調べたところ、大人が「モチベーションの維持」を課題としていることが分かった。「学ぼうとする大人の日々のモチベーションを支えたいと開発しました」

本体はソラマメほどの大きさで約8グラム。好きなペンにはめて使う。加速度センサーで動きを検知し、勉強した時間を計測。それに応じてライトの色が変化する。スマートフォンなどで連動するアプリで成果を確認できる。

アプリ内で勉強時間に応じて進むすごろくを用意。ペンの使用者同士で学びの理由やコツを共有できるカードも作った。「集中できるようにあえて会話機能は付けていないが、誰かの頑張りを知ることができます」

キャラクターが言葉をくれる機能も。顧客から「励みになる」「試験勉強を再開できた」との声が上がる。「誰も褒めてくれず叱ってくれない大人の孤独感に寄り添いたい」。大阪市出身、51歳。

「勉強の邪魔にならないようにシンプルな見た目と軽量化を目指しました」と話すコクヨの中井信彦さん＝東京都港区