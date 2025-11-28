元卓球女子日本代表の石川佳純さん（32）が、フジテレビ系「ミラノ・コルティナ2026オリンピック」中継のスペシャルキャスターに就任することが27日、分かった。

24年のパリ五輪（オリンピック）に続いて担う大役に「すごく光栄ですし、とても楽しみです」と喜んだ。同五輪の際は自身の引退から約1年ほどのタイミングで、「負けた時の悔しさ、勝った時の喜びは痛いほど分かって。それを言葉にするのはすごく難しいなと感じた時間でした」と振り返った。

自身はロンドン、リオデジャネイロ、東京と3大会連続でメダルを獲得している。キャスターとして見た五輪は「やはり特別で、そこで戦っている選手たちは本当にキラキラ輝いているなと感じました」とし、「今までたくさん練習を積み重ねてきて頑張っている選手たちが本当に納得のいく競技・プレーができて、最高の結果がついてきたらいいなと思っています」と選手たちにエールを送った。

冬季五輪の競技については「夏とは違った雰囲気で、ダイナミックな競技が多い。現場で生で見られるのは本当に楽しみです」と心待ちにした。

今大会はイタリアのミラノや北部の山岳地域となる。「私自身もすごく新しいチャレンジになりますが、選手の4年に1回の夢舞台を全力で応援したいと思いますし、全力でお伝えしたいと思います」と意気込んだ。