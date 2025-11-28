見取り図がMCを務めるテレビ東京系特番「なんで私が、サレ女なの？」が29日と12月6日の2夜（共に深夜1時25分）にわたって放送される。

“サレ女”は浮気や不倫をされた女性を指す俗語。経験のある女性ディレクターが制作し、“サレ女”撲滅を目指すバラエティー。盛山晋太郎（39）は「MCの白羽の矢が立ってうれしいです。浮気の手口とかは勉強になると思いますし、本当に男はアホなんやなと温かい目で見てください」。リリー（41）も「今回みたいな立ち位置はやったことがなかったので難しかったですね。本当にストレス解消になる番組だと思います」と呼びかけた。

怒りに震える女性ディレクターが立ち上げた番組だが、盛山は「収録で何度も言ったけど、サレ男もいるからね」とし「でも男って気づかないんですよね」。“芸人界屈指のモテ男”と言われるリリーも「自分は気づいたことないです。女性は度胸が違うんやろな。自分ならおどおどしてしまうと思います」と話した。

盛山は今年1月に結婚を発表、リリーは9月に週刊誌で熱愛が報じられるなど女性との接点はもちろんある。盛山は番組内で、仮に不倫が発覚した際の賠償金が高額となる試算なども出され「それだけだめなことだということ。不倫報道の見方が変わりました」。妻との約束事などは「特にない」といい「SNSは控えるようにしてます。わりとトラブルの元だと思っているので、あんまり体重は乗せんとこって感じですね」と語った。

特番には竹財輝之助、ラランドのニシダ、OWVの本田康祐もゲスト出演する。放送するのはテレ東新設の「くるバラ」枠で趣向の違う女性向けトーク番組が3つ並ぶ。2人はレギュラー化への意欲もみせ、リリーは「その時はニシダはほしい」と収録で過激な発言を連発した男の“残留”を熱望。盛山も「ヒーローです。狂人ですね。だから人気あるんやろな」と舌を巻いていた。【松尾幸之介】