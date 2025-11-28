日本ハムから国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使して巨人入りした松本剛外野手（３２）が２７日、都内のホテルで入団会見に臨み、史上３人目の両リーグ首位打者、自身初の全試合出場を目標に掲げた。契約は２年総額２億５０００万円（推定）で、背番号は「９」に決定。２２年に打率３割４分７厘を記録したヒットメーカーは幼少期から熱烈なＧ党で「打率３割を目指したい。レギュラーをつかみ取る」と１４年ぶり日本一に貢献することを誓った。

うれしくて仕方がなかった。松本は少年時代のように、まばゆい笑顔で憧れのユニホームに袖を通した。小学生の頃は、巨人の帽子にＴシャツを着て登下校。松井秀喜さんの大ファンで、多い時は年間２０試合以上、埼玉から東京Ｄに足を運んだ。そのチームに必要とされてのＦＡ加入。無数のシャッター音を浴びながら、心の底から喜びを語った。

「本当に熱烈なジャイアンツ・ファンで育ってきた。自分が入れる…。夢にも思っていなかったことが実現した。僕の巨人の一番の印象は素直にメチャクチャ強い。そこに入れるうれしさがすごくありますし、もう一度、常に強いジャイアンツに。その一員になりたい」

ネクタイは球団カラーのオレンジ。自宅で即決だった。２２年に出場１１７試合で１３７安打、右打者で日本ハム球団初の首位打者を獲得。移籍１年目のターゲットには、初の全試合出場、１１年内川聖一以来、史上３人目となる両リーグ首位打者を定めた。

「（タイトルへの思いは）もちろんある。ここ数年、数字が残っていなくて守備を評価していただいている部分がありますけど、僕は打撃で数字を残して試合に出られるようになった。もう一度打率にこだわりを持ちたい。３割を目指したい」

背番号は清水隆行、亀井善行ら強打の外野手が背負ってきた「９」に決定。「９番と言えば清水さん、亀井さんのイメージ。正直『９番だったらうれしいな』というのが自分の中であった。その番号を背負わせていただいて、レギュラーとして引っ張っていきたい」。移籍か残留か、心が大きく揺れる時、最初に声をかけてくれたのが巨人だった。

阿部監督からは秋季キャンプ中に直接電話をもらい「来季力になってほしい」とラブコール。「自分を鍛え直してチャレンジしたい」と最後の決め手になった。伝統の９番を自分がもらっていいのか。亀井コーチに連絡すると喜んでくれた。「頑張れ」がうれしかった。

来季の外野争いはほぼ白紙。１４年目の今季は故障や若手の台頭もあり６６試合で打率１割８分８厘に終わったが、２２年に２ストライク後の打率が両リーグ最高の２割９分２厘だった対応力、小技にも自信がある。抜群の打球判断と堅実な守備、野球ＩＱを生かした走塁面でも新風を吹かせられる存在だ。

「数字を残すこと。ふがいないシーズンを送っている中で声をかけていただいて今すごく、オフのモチベーションが高い位置にある。丸さんもいらっしゃいますし、若手もレギュラー取りに闘志を燃やしている。絶対負けないように」

支えてくれた両親も「夢をかなえたね」と巨人での再出発を喜んでくれた。「早く東京Ｄでプレーしたい。日本一になりたい」。全盛期はここからだと言わんばかりに、逆襲を誓った。（堀内 啓太）

◆剛に聞く

―オレンジ色のネクタイは巨人を意識して。

「もちろんです。初めて着けた色ですけど、意外に似合ってるかなと思っています（笑）」

―巨人の選手と連絡は。

「坂本（勇人）さんとは一度食事に行かせていただいたことがありまして（今回）連絡をさせていただきました。『来季から一緒にプレーしますのでよろしくお願いします』と言ったら『何でも分からないことあったら聞いてくれよ』と。うれしかったです」

―日本ハムの新庄監督から移籍にあたって言葉は。

「『毎試合、毎打席チェックするからな』という言葉をいただいて、新庄監督らしいというか野球が大好きな方なので、僕のことをすごく応援してくださると言っていただけたのでよかったです。恩返しできたらなと思います」

―セ・リーグの印象は。

「野球が違うなと感じますし、交流戦ぐらいしかセ・リーグのチームと対戦していないので、もっともっと深い部分を知りたい。細かい野球、すごく小さいところまでこだわってプレーしている印象があります」

―日本ハムファンへ。

「本当に北海道で僕は育てていただいて、ファイターズでここまで成長させていただいたので感謝の気持ちでいっぱいです」

―来季の目標を。

「日本一を僕は（１６年に）ファイターズで経験していますけど、自分が主力として出ては経験できていない。日本一になりたいです」

水野編成本部長期待「若手の手本になる」 〇…松本剛の入団会見に同席した水野編成本部長は「プレーだけでなく、野球に対する姿勢は若手の手本になるというところで獲得に動いた」と説明。「首位打者をとった経験がある。もう一度ジャイアンツで輝いてほしい。守備、肩、足のある選手。外野の一角で中心になってくれると思っている」と期待した。