◆男子プロゴルフツアー カシオワールドオープン 第１日（２７日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ＝７３７５ヤード、パー７２）

初めてレギュラーツアーに主催者推薦で出場した元プロ野球選手の松坂大輔（４５）は４バーディー、６ボギーの２オーバー７４で回り、１０８人中９６位で初日を終えた。元プロ野球選手の挑戦は６人目で、デーブ大久保が２００６年東建ホームメイトカップ第１ラウンドで記録した７２（イーブンパー）に次ぐ好スコアだった。ツアー未勝利の砂川公佑（２７）＝オークラ輸送機＝が６４で首位発進した。

最終９番で松坂が魅了した。ティーショットをかっ飛ばし、残り１１５ヤードの第２打をピン左１メートル弱にからめてバーディー締め。にこやかにガッツポーズをつくり、大歓声を浴びた。「上出来。１個バーディーは取りたいと思っていたけど、まさか４つも取れるとは」。プライベートでの自己ベストは７０。トーナメントのセッティングでそれに近い７４をマークする勝負強さを発揮した。

ティーオフ時の選手紹介。「平成の怪物、松坂大輔」に観客が沸いた。練習グリーンにいたプロたちは動きを止めて見入った。１０番のティーショットはフェアウェーど真ん中へ。同組の宮里優作も「思わず拍手した」という一打でスタートした。１６番では第１打を右隣の１５番まで曲げるピンチも、林越えの第２打を９アイアンで正規のホールに戻しボギー。失点を最小限に抑えた。

プレー前に向かった練習場で、ゴルフシューズに履き替えていないことに気がついた。「飲み物も置いてきちゃって練習場とロッカーを３往復ぐらいした（笑）。ああ、緊張しているなと思った」。いつもと違う自分を受け入れた。「最高のゴルフができた。明日もせめて同じぐらいのスコアで回れるように頑張りたい」。気合を入れ、日が陰った練習場で半袖姿のまま球を打った。

（高木 恵）

◆男子ツアーの主催者推薦 通常の出場資格を持たない選手でも主催者が選べば出場できる枠で、枠数は大会によって異なる。選ばれた選手はプロでもアマチュアでも出場可能。若手の有望株、地元出身の選手、話題性のある選手らが選ばれることが多い。