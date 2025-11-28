オリックスは２７日、スポーツ報知既報通り、来季より太田椋内野手（２４）の背番号を「１」に変更すると発表した。天理から２０１８年のドラフト１位で入団し、プロ７年目の今季は正二塁手として自身初の規定打席に到達。１１３試合でリーグ４位の打率２割８分３厘、ともに自己最多の１０本塁打、５２打点をマークし、「３１」からの“出世”をつかんだ。

シーズン終了後の１０月、阪急時代の８８年から９７年まで同番号を背負った、同じ二塁手の福良ＧＭに変更を直談判。「１ケタの番号でオリックスのセカンドといえば、福良さんもそうですし、後藤（光尊）さんも僕が小さい時に見ていて。憧れがあった」。昨年オフに福田周平（今季限りで退団）が返上し、今季は空き番号となっていた背番号「１」。球団はさらなる成長を見込み、看板選手の証でもある番号を太田に託す方向で本格検討してきた。

「自分で言うからには、責任や自覚を持たないといけない。うれしい気持ちと、しっかりやらないといけないという気持ちがあります」。８年目で迎える来季は「全ての部分においてキャリアハイ」と目標を設定。「伝統のある番号だと思うので、まずはその番号に恥じないような成績を残して。これから背番号１をつけたいという選手が、僕が現役を終えた後に増えていけば」と名実ともにオリックスの「顔」となり、未来を背負う。