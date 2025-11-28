もうすぐクリスマス…人気ギフトのトレンドを大調査！ ボードゲームや“自分へのご褒美”注目 北海道
クリスマスギフトを考える時期になりました。
２０２５年は自分へのご褒美にと大人向けのプレゼントが売れているといいます。
トレンドを取材しました。
１２月、華やかなクリスマスが訪れます。
プレゼント商品などが並ぶ家電量販店です。
（藤得記者）「クリスマスにぴったりのおもちゃが並んでいますが、いま意外なものが人気だということです」
家族みんなで楽しめるボードゲームやカードゲームです。
こちらは北海道にちなんだ料理に必要な食材を集めるカードゲーム。
スマートフォンやゲーム機の利用が増えたことで、親子間のコミュニケーションを取り戻そうと、大人数で楽しめるゲームが支持されています。
一方で、２０２５年は自分へのご褒美にと大人向けのプレゼントも好調。
血圧や心拍数などの測定ができるスマートウォッチや…
コンパクトで持ち運びも可能なプロジェクターが人気です。
フォーカスを自動補正する機能もついていて、２０２４年と比べておよそ１．５倍の売れ行きだということです。
（ビックカメラ札幌店 庄司富由佳さん）「リビングじゃなくて寝室や、持ち運んでカラオケとかで大画面で映して使用するというお客様も増えております」
また、自分や家族をいたわるプレゼントとして話題を集めたのが…
（ＴＥＮＴＩＡＬ 高木伶菜さん）「こちらの一般医療機器のパジャマ・バクネがおすすめです」
新語・流行語大賞にもノミネートされた「リカバリーウェア」です。
極小セラミックス粉末が練り込まれた特殊な繊維のパジャマは、シリーズ累計販売数１５０万セットを突破。
（藤得記者）「肩周りが非常に楽で、素材も滑らかでとても着心地がいい」
着るだけで血行が促進され、疲労の軽減や睡眠環境のサポートが期待できるといいます。
同じ特殊繊維を使用したアイマスクは、おそろいのプレゼントとしておすすめです。
（ＴＥＮＴＩＡＬ 高木伶菜さん）「クリスマスのギフトシーズンは１年の締めくくりのシーズンでもあると思うので、１年頑張った自分ももちろんですし、大切な方に向けてありがとうの気持ちをギフトしていただけたらなと思います」
１２月に迎えるクリスマス。
プレゼントをいろいろ選ぶのも楽しみの一つです。