タレント・でか美ちゃん（34）が27日深夜に放送されたテレビ朝日系「私が愛した地獄」（深夜2・36）に出演。自身に「毒親の素質がある」と思った瞬間を明かした。

今回は前回に引き続き恒例企画「本音はベッドの上で」の“女子会バージョン”が放送された。元外資系航空会社のキャビンアテンダント（CA）のお笑い芸人・CRAZY COCO、でか美ちゃん、チャンネル登録者数178万人超のユーチューバーコンビ「パパラピーズ」のタナカガの3人が出演した。

昨年3月にお笑い芸人のサツマカワRPGと結婚を発表した、でか美ちゃんは子供について「欲しい気持ちは半々ぐらい」と悩んでいることを明かした。葛藤している理由については「母親の嫌な部分が自分の中にあるなと思ってる。怒り方の激しさとか」と母親に似ている部分があるからだとした。

これまで「反面教師だなと思って育ってきた」というものの「大人になるにつれてにじみ出てくる」と怒り方や感情の起伏が母親と似ていることに気がついた。これにより「本当にどんな子が生まれてきても愛せるのか…という」と不安を吐露。

ただ、自身は三重県生まれで「都会育ちになるんだよなっていう…都会育ちの子供を見てみたい。そういう夢というかポジティブな気持ちもある」とワクワクする気持ちも持っていると伝えた。

また、子育ての話題になると「『たまごっち』ですら…音楽の部屋みたいなところに住まわせて。自分が音楽好きなので。与えるアイテムもギターとか音楽系を与えまくって。“音楽好きなたまごっちになればいいな”と思って育ててた。ある日“大きくなったら、でか美とバンド組みたい”って言われた時に、異常な喜びを感じて。その喜びを感じた時に私、いわゆる『毒親の素質』があると思った」と“危険”を感じたという。

続けて「自分が与えたもので理想が出来上がって…“くぅーーーー”ってなった」と相当な喜びを感じたことで「そこから自分の親としての資質を信頼してないっていうのがベースにある。自分は押し付けちゃう系になる」と思ったことを明かした。

これに対してVTRを見守っていたお笑いコンビ「紅しょうが」稲田美紀は「たまごっちで“バンド組もう”って言われただけで“毒親の素質あるかも”って思います?『たまごっち』はそうじゃないと逆にムカつくやろ。音楽聞かせてて“スポーツやります”って言った方がムカつくやろ。『たまごっち』はそういうゲーム。考えすぎやで」と指摘していた。